Novedades post consulta

Hablando de las ternas y el futuro Consejo de Participación Ciudadano Transitorio fue grata la presencia de los primeros de la nómina, Julio César Trujillo y Marcelo Merlo. Los dos y algunos otros -no muchos- son ciudadanos con historia, entre ellos el coronel retirado (injustamente) Luis Hernández, un personaje de Pachakutic, Luis Macas (quien tuvo una grata sorpresa al ser tomado en cuenta a los años), Manuela Gallegos (Alianza Democrática y Alianza País), María de Lourdes Arboleda (ONU mujeres), Javier Zavala Egas (Frente de Transparencia} Edgar Samaniego (Universidad Central), Mariana Alcívar (Aldeas SOS) y un buen número de no conocidos. Julio César Trujillo, ahora por los 87 años -igual que el autor de esta nota- fue, entre otras cosas un destacado profesor durante 50 largos años y Marcelo Merlo, otro conocido, fue un calificado contralor y amigo.

Hablando de contralores, uno que fue contralor durante 10 años, Carlos Pólit, sigue dando sorpresas. El 26 de mayo surgió la noticia de que se había fugado a Miami, ciudad en la que había pasado buena parte de su vida. Se mencionó que también tuvo relaciones con Odebrecht y hasta se registró el monto. Unos 10 millones de dólares. Ni más ni menos. Pero luego se dedicó a dar sorpresas, la última de las cuales fue este jueves por la noche, cuando fue entrevistado en Atlanta, en vivo, por el periodista de la CNN Fernando del Rincón. Pólit repitió con todos los detalles que no se había apoderado de esos millones. Más aun dijo que salió de Quito por el aeropuerto, tranquilito. Acusó, una vez más, de la mayor parte de sus males al fiscal Carlos Baca. Por cierto no se atreve a volver a Quito y seguirá viviendo en la ciudad de sus preferencias, es decir Miami, Del Rincón se guardó una serie de documentos que habían salido a relucir durante la una hora que duró el programa. El periodista entrevistador tiene serias dudas por lo visto pero... estas novedades no son de todos los días. Aunque sea una historieta poco creíble. “No puedo volver a Quto porque me apresan” dijo Pólit que al parecer se dispone a vivir hasta el final en su amada Miami.



No faltan otras novedades. Entre ellas que el prefecto de Zamora Salvador Quishpe dio una buena noticia y está muy contento. Sus amigos Fernando Villavicencio y Klever Jiménez ya están libres y algo más. Klever Jiménez será el próximo candidato para prefecto de Zamora. El ex presidente Rafael Correa dedicará su tiempo a una “campaña 17H00” para liberar al ex vicepresidente Jorge Glas. Tiempo no le falta.

Luego de la consulta un tema interesante flota en el ambiente. La pregunta se refiere a la fecha en que el gobierno del presidente Moreno y sus asesores presentarán el tan esperado Plan Económico. Ya no hay duda que será en marzo, luego de una larga espera, explicable precisamente por los preparativos referentes a la jornada del domingo 4 de febrero, con todo lo que ella significaba, tal como se vio cuando llegó la hora.



