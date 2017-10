No solo depende de Moreno

Mientras Patricia se llevaba por delante el puente a la isla Santay y asimilábamos las propuestas fiscalistas del presidente Lenín Moreno, salían a flote los detalles del bochornoso cierre de ciclo de la Tri y, peor aún, nos enterábamos de los pormenores del abuso sexual en una escuela guayaquileña. A la vez, se gestaba un acre enfrentamiento sobre la educación y la salud sexual y reproductiva.

La herencia del gobierno de Rafael Correa no solo es una economía que no pudo salir de la exportación de materias primas, el desaforado gasto público y el endeudamiento, a cambio de unas megaobras cuestionadas tanto por sus costos como por el esquema proclive a la corrupción en que se dieron. Es una sociedad que se conformó con un puñado de mitos sobre el progreso pero que no pudo, o no quiso, discutir a fondo sus derechos. Es una sociedad represada.



A nombre de una Constitución garantista, se coartó la participación ciudadana y poco a poco se fue asfixiando la organización social, al punto de criminalizar la protesta. Y la discusión sobre el modelo de sociedad de derechos -individuales y colectivos- que necesitamos se limitó en muchos casos a una política de Estado personalista.



Moreno abrió una válvula de escape al privilegiar el diálogo y dar mensajes claros sobre el derecho a discrepar y a criticar; al transparentar la situación económica y al tomar distancia frente a la corrupción. Ha ido hasta donde le dan las sábanas con unas reformas institucionales que se zanjarán en una consulta.



Después de recoger la cuerda de los diálogos sobre la reactivación económica, lanza un señuelo que da pocas luces sobre un cambio de modelo o sobre reformas estructurales, más allá de los ajustes para pasar el bache. Pero es curioso que los sectores que se sienten afectados no se salgan del molde y muestren su inflexibilidad.



Como sea, el Presidente se ha movido con rapidez en un escenario que se complicó cuando decidió tomar distancia del papel asignado en el libreto; ha lanzado a contrarreloj propuestas sociales, políticas y económicas, y ha propiciado un ambiente en el que debiera ser más fácil tratar las diferencias represadas.



Qué bueno que podamos ver con ojos realistas la llamada década ganada. Qué bueno que los padres de familia de una escuela guayaquileña hayan develado la negligencia de las autoridades frente a un crimen execrable como el abuso infantil por parte de profesores. Qué bueno que podamos dimensionar la realidad del fútbol, más allá del nacionalismo.



Pero la sociedad debe salir del marasmo, demostrar que no sigue esperando otro padre de la patria para ponerse al día en debates como el derecho a la educación y a la salud sexual y reproductiva. Y que puede dialogar con respeto, entender, ceder. De lo otro ya tuvimos bastante. No solo depende de Moreno.