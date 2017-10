Los sustos de nuestro país

Luego de una campaña muy reñida y entre acusaciones de fraude triunfaron, finalmente, Lenín Boltaire Moreno para la presidencia y Jorge Glas para la vicepresidencia, los dos con el respaldo de Alianza País y con el apoyo total y entusiasta del ex presidente Rafael Correa. El banquero Guillermo Lasso perdió estrechamente y el Ecuador entró en una nueva etapa con el binomio Moreno-Glas a la cabeza y con Rafael Correa en Europa y recibiendo noticias de su país, al que había gobernado más de diez años y al que podía volver cuatro años después, con la simpática perspectiva de ser el Super Jefe durante, por lo menos cerca de dos, lustros más.

Pero el Ecuador se había convertido en un país apto para los sustos. El primer gran susto de Correa fue encontrarse en un país lejano, Bélgica, que había sido bueno para los estudios universitarios y para contraer un grato matrimonio pero no para esperar allí que pasen los años. Lejos de la patria y de las sabatinas de ayer, de las lágrimas de las “viudas” y con un gobernante muy singular, con el que se rompieron las relaciones más pronto que tarde.

Correa, por cierto, acusa a Lenín y Lenín a Correa. La gran bronca llegó al clímax con la Consulta formulada por Moreno en un intento de impedir el retorno de su ex amigo Rafael a Carondelet. Correa está usando todos sus recursos posibles en la lejanía y Moreno los suyos en Carondelet, con más de una falla pero con el apoyo de las encuestas. El resultado se conocerá allá por enero. Sustos y más sustos.No faltan también los pequeños sustos. Por ejemplo cuando se comenta que los triunfadores de abril, Moreno presidente y Glas vicepresidente, tienen problemas de salud, lo cual no se dijo cuando eran candidatos. El batallador ex presidente Correa afirma que al presidente Lenín le puede pasar algo, pues “tiene una salud muy frágil”. Menos mal que su ministro de la política y ex ministro de Defensa Miguel Carvajal responde que Moreno está “en muy buen estado de salud”. Los partidarios de Lenín confirman esos conceptos y dicen que llegará hasta el 2021 para entregar el mando.



Pero no falta otra afirmación relacionada con la salud, que también inquieta a los hinchas del vicepresidente preso y sin funciones Jorge Glas. La prensa publica que “Glas requiere nada menos que 11 medicamentos diarios para siete enfermedades, entre ellas insomnio crónico, ansiedad gástrica, hipertensión arterial, gastritis, lumbalgia, dorsalgia, colon irritable y espondilitis anquilosante, según el reporte médico firmado por la Dra. Paulina Samaniego, de la Unidad de Flagrancia de Quito.

Esto se conoció mientras el defensor del vicepresidente Glas, Eduardo Franco Loor, usa todos los recursos posibles para que su cliente recupere la libertad. Aunque hay adversarios políticos que anhelan una prisión de tres meses, pues si eso sucediera Glas perdería la vicepresidencia en medio del gusto de sus enemigos y las iras de sus amigos. Entre estas y las otras, no han faltado, pues, los sustos.