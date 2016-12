Los libros del 2016

Este 2016 nos deja buenas lecturas. Una vez más presento esta lista caprichosa de algunos libros que cayeron en mis manos este año y que recomiendo especialmente a los lectores.

Comienzo por las ‘Obras Reunidas’ del escritor peruano-mexicano Mario Bellatin, y entre ellas especialmente: ‘Salón de belleza’, ‘Efecto invernadero’, ‘Damas chinas’ y ‘El jardín de la señora Murakami’. Del cubano Leonardo Padura sugiero leer ‘Máscaras’, la cuarta obra de la tetralogía “las cuatro estaciones”.



Del escritor Óscar Collazos, que dejó un legado literario importante en el continente, recomiendo leer la impactante y desgarradora novela ‘Rencor’. Del austríaco Arthur Schnitzler, se publicó en español, bajo el sello Marbot, una pequeña joya titulada ‘La señora Berta Garlán’.



‘Tríptico de la infamia’, del colombiano Pablo Montoya, ganadora del premio Rómulo Gallegos 2015, es un retrato admirable de los primeros vínculos sociales políticos y culturales entre el Viejo y el Nuevo Continente durante el siglo XVI.



Una novela de calidad excepcional, como las que acostumbra a entregar el irlandés John Banville, es ‘La Guitarra Azul’, obra que revela una peligrosa atmósfera autobiográfica. De otro estilista europeo, Luis Antonio de Villena, sugiero la novela ‘Malditos’. Y también de un autor ecuatoriano de pluma refinada, Javier Vásconez, su nueva novela, ‘Hoteles del Silencio’, publicada bajo el prestigioso sello español Pre Textos.



Regreso al otro lado del mundo para recomendar dos obras exquisitas de un autor que ha explotado con fuerza en el mundo literario latinoamericano: el mexicano Julián Herbert, con las novelas ‘Canción de Tumba’ y ‘La Casa del Dolor Ajeno’.

Dos libros de tintes históricos y de prosa pulida son: ‘Archipiélagos’ del cubano Abilio Estévez; y, el primer volumen de la extraordinaria novela ‘El Tiempo y el Viento’ del brasileño Erico Verissimo.



Aunque ya las he recomendado a lo largo de este año, no puedo dejar de mencionar otra vez libros como: ‘La Casa de la Mezquita’ del iraní Kader Abdolah; ‘La Curiosa Muerte de María del Río’ de Juan Pablo Castro; ‘Dos Años, Ocho Meses y Veintiocho Noches’ del británico Salman Rushdie; y, ‘El Perpetuo Exiliado’ de Raúl Vallejo.



Sin duda este ha sido un año fructífero para la literatura ecuatoriana y también para la no ficción de autores nacionales. Jorge Ortiz, por ejemplo, nos regaló otra magnífica recopilación de ‘Historias del Mundo’; el Pájaro Febres Cordero publicó ‘El Sabio Ignorado’, una suerte de crónica, biografía, novela y ensayo; y Rodrigo Borja reeditó por quinta ocasión su libro ‘Recovecos de la historia’. En cuanto a la ficción, además de los autores ya referidos, aconsejo estas obras de altísima calidad literaria: ‘Saber lo que es Olvido’ (Planeta), de Carlos Arcos Cabrera; ‘Las Niñas’ (Planeta), de Adolfo Macías; ‘Música para Nadie’ (Dinediciones), de Vladimiro Rivas; y, los libros ‘Tiempo’ y ‘La Aventura Amorosa y sus personajes’ (El Conejo), de Abdón Ubidia.