“Aló pana, ¿cómo estás?”

Y continúa, “¿qué fue, compadre lindo?”. Las expresiones serían del ex contralor Carlos Pólit, iniciando la conversación telefónica de noviembre del 2017, que él grabó, con José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, denunciada por Carlos Baca, fiscal General del Estado, como conspiración contra su persona.

En esa conversación, José Serrano le habría dicho a Pólit, refiriéndose al fiscal Baca: “ Hermano, aquí el tema es Baca” (…) “Baca es un miserable, tú sabes que siempre fue un miserable y obviamente él no está dispuesto a cumplir con ningún, con ningún acuerdo…..”.



¿Qué acuerdo estaría incumpliendo el fiscal Baca?

La grabación confiesa Pólit que la hizo él para usarla contra Serrano, que impulsó el juicio político contra él, pero dice que no sabe “cómo se la chuparon de su celular”.



Baca, al denunciar el supuesto complot en que coincidirían Pólit y Serrano -además de “la amiga” que debía ser la ejecutora para un procesamiento contra él, mencionada en el diálogo, a quien él identifica como su subrogante, Thania Moreno- expresó: “Yo le pongo en alerta al país que si le pasa algo a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mi familia, a mí, a mis colaboradores, yo les hago responsables a estos descalificados de cualquier atentado, de cualquier accidente, de cualquier kilo de droga que aparezca en algún lugar”. Mafia pura, podría calificarse.



Serrano le contestó a Baca, que para evidenciar que es infractor no necesita colocarle un “kilo de droga”, sino que iba a entregar “un kilo de verdades” a la Fiscalía. Luego llevó a la Fiscalía dos expedientes, uno de 7 fojas y otro de 366 fojas, supuestas copias de originales, de los que se desprenderían indicios de responsabilidad penal contra Baca, entre otros, por su actuación en la investigación del 30-S –Septiembre 30 del 2010- en cuyo informe se habrían hecho montajes y alteraciones.



¿Qué de cierto habrá en lo que mencionan Pólit, Serrano y/o Baca? Debe investigárselo.

Lo que es evidente es que lo del 30-S fue una trama política, en la que no importó al gobernante de entonces ordenar una innecesaria intervención armada, con la consecuencia de la muerte de inocentes y luego el procesamiento de otros.



Dos anécdotas: el día de la última posesión de Pólit, 15 de marzo del 2017, éste -ya conociendo que la opción de nuevo fiscal era Baca- afirmó: “apenas se posesione el nuevo fiscal, vamos a trabajar juntos”; y, el día que se posesionó Baca -el 11 de mayo del 2017- al recibirlo en la Fiscalía la subrogante, doctora Moreno, acusada de estar contra Baca, al servicio de Serrano, afirmó que “iba a haber Fiscal” en una crítica a quien lo había sido.



Hoy están enfrentados Carlos Pólit, Carlos Baca y la doctora Thania Moreno.



El Correato está ahogándose en una gran cloaca.