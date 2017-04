‘….ahora sí la verdad’

Esa debería ser la petición de Lenin Boltaire a los que le deben proveer información, para la entrega del poder el 24 de mayo del 2017.

En 1956, el presidente Velasco Ibarra asumió que la oposición del Frente Democrático –cuyo candidato era Raúl Clemente Huerta- debía ser derrotada en las urnas, lo que resumió en una de sus frases más célebres “O yo trituro al Frente o el Frente me tritura a mí”.



Sobre los escrutinios en Loja, hubo cuestionamientos, no con la magnitud de lo acontecido en cuanto a las elecciones del 2017.



El Dr. Camilo Ponce Enríquez –quien había sido muy próximo al doctor Velasco- fue el beneficiario de su agresividad contra Huerta. Pasaron los meses y en una intervención Ponce puntualizó que parecía que su función estaba siendo como de “….síndico de quiebras”, acusando que se le había ocultado información sobre el real estado de la economía.



En otro entorno, está el caso de Álvaro Uribe, en Colombia, que aportó toda la maquinaria del poder para beneficiar al candidato Santos, quien había sido su Ministro de Defensa, hoy Presidente del país del norte. A las pocas semanas, al no sometérsele Santos, se convirtió en un feroz opositor de quien había sido su ungido.



Otra cosa fue Maduro con Chávez. Lenin Boltaire no deberá asumir el comportamiento de Maduro, que ha destrozado a Venezuela.



En el Ecuador de los últimos años se han dado tantas piruetas a las cifras de la economía, que hasta se podría pensar que quizás quienes las ordenaron, ejecutaron y/o encubrieron, tampoco saben realmente a donde podría conducir al Ecuador las alteraciones a la verdad.



Sincerar las cifras es tarea esencial. ¿Cuánto deben el gobierno central y otras entidades del Estado a proveedores, acreedores financieros y a entidades que manejan recursos de terceros, como los casos del IESS, del ISSFA, del ISPOL, entre otras? ¿Cómo se va a salir de la elevadísima deuda con el Banco Central del Ecuador que hasta ha tomado parte de la reserva líquida depositada por la banca privada, que tampoco es de los bancos sino de los depositantes y del público? ¿Se va a seguir manejando la farsa de supuestas ventas anticipadas de petróleo, cuando lo que hay son créditos colateralizados con petróleo, pagaderos con intereses contra su venta a terceros, o si no en disponiblidades líquidas? ¿Sabe los riesgos acumulados del sector de cooperativas, que podrían afectar a los más pobres del Ecuador? ¿Están calculados los riesgos de indemnizaciones que el gobierno puede ser condenado a pagar por abusos del poder? ¿Cuán ciertas las glosas aun con indicios de responsabilidad penal, que por miles de millones de dólares publicita la Contraloría General del Estado?



Exija la verdad, Lenin Boltaire. El Ecuador se lo agradecerá.





