Las primeras medidas económicas

En su primera semana en el poder, el presidente Lenín Moreno tomó dos decisiones que apuntan a mantener la política económica del anterior gobierno. Por un lado, contrató deuda cara por USD 2 000 millones, a tasas de hasta el 9,6%, igual que su antecesor. Y por otro, mantuvo en su equipo económico a Diego Martínez y Patricio Rivera, dos funcionarios que manejaron la política económica en el gobierno de Rafael Correa, el cual dejó al país con obligaciones por pagar que bordean el 50% del Producto Interno Bruto.

El Presidente dispuso que su equipo económico explique hoy cómo están las principales cuentas del país y se espera directrices, al menos, sobre cinco temas clave:



1. La real situación de la caja fiscal, pues pues el Gobierno necesita mensualmente cerca de USD 2 500 millones para cubrir sus gastos y a través de impuestos consigue cerca de la mitad. El Ministerio de Finanzas dejó de publicar información sobre la ejecución presupuestaria y eso genera más incertidumbre sobre las cifras oficiales.



2. Certezas sobre la política de endeudamiento público y detalles del plan de austeridad fiscal que prometió el Presidente.



3. Una explicación sobre las implicaciones de haber pagado USD 2 100 millones al Banco Central con acciones de tres entidades públicas, que no se pueden vender fácilmente cuando se necesite liquidez.



4. Una definición sobre el futuro del dinero electrónico: ¿Seguirá bajo control del Banco Central o pasará a la banca privada?



5. Las medidas que aplicará para que la empresa privada sea el motor de la economía, como ofreció el Presidente. ¿Se eliminará el anticipo del impuesto a la renta, por ejemplo?



Hay que reconocer que el Gobierno cumplió su oferta de eliminar las salvaguardias, aunque también dijo que no descarta restringir la importación de ciertos productos.



Una explicación clara sobre estos temas permitirá conocer si la política económica tendrá cambios o no. Y esa será una señal fuerte para generar confianza.