Fútbol: ¿será algún día?

El martes terminó, definitivamente, el sueño ecuatoriano de participar en el Mundial de fútbol en Rusia.

El final resultó aceptable y esperanzador. Nuestro equipo ya no tenía nada que hacer, pues estaba eliminado.



El sueño de llegar al mundial ha costado al país un poco más de USD 23 millones, que destinó la Federación Ecuatoriana de Fútbol entre el 2015 y 2017. Bajo el mando del poco afortunado director Gustavo Quinteros y su cuerpo técnico, recibieron por salarios una cantidad muy cercana a los USD 6 millones.



Como en el deporte hay renovación constante de jugadores, al parecer los jóvenes que actuaron en los últimos partidos constituyen la esperanza del mañana. Desde luego, si tienen la suficiente disciplina para no perderse en el camino inundados de elogios, atenciones, publicidad favorable y, finalmente, fiestas. Porque esos elementos negativos conspiran para un desempeño normal prolongado. Un futbolista que inicia su carrera luego de los 20 años, puede contar con un máximo de 10 para rendimiento eficaz; pero si en el transcurso incurre en vanidad, en menor esfuerzo y, sobre todo en la fiesta, bien puede estar seguro que su periodo útil no pasará de 8 años.



Deben tener como ejemplo a Luis Antonio Valencia, quien mantiene su estado físico impecable; a Polo Carrera, Alex Aguinaga y otros que no dilapidaron los ingresos conseguidos en los buenos años y pudieron cubrir una vida razonable y decente, en lo posterior.



Deben comprender que un solo jugador no es un equipo y que no se puede descargar el éxito solo en él. Messi es un ejemplo único, igual que Cristiano Ronaldo; pero quienes disputan el éxito en la cancha son 11 y si todos no están debidamente preparados, no pueden aspirar al triunfo del conjunto. ¿Acaso es éso lo que esperan en la Liga Deportiva Universitaria, cuando parecen esperar que Hernán Barcos haga milagros?



Los futbolistas podrán advertir que si no ofrecen espectáculo en la cancha, los asistentes a los partidos disminuyen; y disminuyen los ingresos económicos con que cubren los sueldos bastante ventajosos que perciben.



No vaya a suceder, como hace ya mucho tiempo, cuando el periodista deportivo Fernando Guevara Silva, informando sobre el partido del día anterior, rotuló su información, así: “Ayer jugaron los malos con los peores”; y que no haya lugar a que un error escandaloso en el cobro de un penal, hiciera exclamar al notable periodista deportivo Alfonso Laso Bermeo: “Este no es capaz de hacerle un gol ni al arco iris”.



Nuestro fútbol, con excepciones, está en crisis notoria. Menos mal que en otras disciplinas deportivas estamos triunfando con nuevos valores y nuevos éxitos.



Jeferson Pérez abrió el camino para la cosecha de medallas olímpicas; y los atletas las están obteniendo muchas más.