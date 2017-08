Buenos días, Fiscal Baca

En su decisión está el avanzar para que no haya impunidad en el Ecuador. Con el actual sistema penal, sólo usted puede dar el impulso que se requiere.

Le conocí en la Constituyente de Montecristi, 2007/2008, en tiempos que lo que se debatía y se aprobaba se trasladaba para fuera de la Asamblea y retornaba modificado, como que el nuevo texto era el que se había aprobado. En su momento, lo denuncié,



Creo que usted, Carlos, como Fiscal actuante, es diferente del que fue asesor del Presidente Correa. Se ha publicado que en el caso de Pareja Yannuzzelli a los asambleístas usted trasladó la instrucción del Presidente Correa de que la investigación sobre los papeles de Panamá se direccione sobre sujetos privados, antes que sobre funcionarios públicos. Usted dice que no lo hizo.



Ahora usted ha declarado que en los ilícitos -en cuya investigación se está introduciendo- se evidencia que se dio una “práctica de corrupción sistematizada”.



Esto es, no se trataría de delitos aislados, sino que se ha estado ante una macro asociación para delinquir y eso, usted sabe, que no pudo manejarse sólo por actores, cómplices y encubridores de segundo nivel –dependientes de cualquier rango, intermediarios para lavar dinero o testaferros- o por “pariente” de los que tenían la decisión, salvo que por ósmosis o por arte de magia, obtenían y trasladaban información, o direccionaban la contratación pública, que ahora se cuestiona. Y esto en un régimen autoritario y concentrador del poder. Usted bien sabe que para la investigación previa y la etapa de instrucción –aun con medidas cautelares- para ningún ciudadano requiere autorización de la Asamblea Nacional, le es suficiente pedir al juez competente pasar a la etapa de instrucción, lo que no significa anticiparse a acusar. Art. 590 del COIP: “La etapa de instrucción tiene por finalidad determinar elementos de convicción, de cargo y descargo, que permita formular o no una acusación en contra de la persona procesada”.



Sólo si el Fiscal, al finalizar la instrucción, emite dictamen acusatorio contra el Presidente o el Vicepresidente en ejercicio, la petición de enjuiciamiento penal deberá ir a la Asamblea, el ex – presidente Correa le presiona a usted. Señala que está dispuesto a defender a Glas, “con toda el alma”. Recuerde que, con otras palabras, dijo algo parecido, en su momento, sobre otros actores de su gobierno, unos presos, otros prófugos.



No se olvide que los seres humanos siempre podemos tener el riesgo de morir, un Presidente no está libre de ese riesgo, por atentado, por accidente, real o provocado, o por enfermedad. Si algo le sucede a Lenín, el Ecuador se conmocionará. No necesito explicarle por qué. Actúe a tiempo, su responsabilidad le obliga, Carlos.