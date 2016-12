El gabinete ministerial se incrementó de 16 a 39 miembros en este gobierno. Se crearon ministerios coordinadores y múltiples secretarías, cuyos titulares tienen rango de ministros. Que ha habido 222 reemplazos en el gabinete ministerial nos informa EL COMERCIO en días pasados. Hay que aumentar dos del Frente Económico que fueron removidos en la semana pasada, por razones de “salud” según el renunciante Ministro de Coordinación Económica y el reemplazo de su reemplazante, el Ministro de Finanzas.

La estabilidad política ha sido promovida como un activo del Ecuador en todos los foros, nacionales y extranjeros. La estabilidad es un activo. No a costa de cualquier cosa, como las libertades, por supuesto. Si hay estabilidad porque no existe periodismo de investigación, por ejemplo, no es positivo ni real, porque sin ese periodismo, independiente y serio, es más posible que haya corrupción. Y la corrupción termina socavando las bases de la democracia y también de los gobiernos, por fuertes y poderosos que sean.



Si ha habido 224 reemplazos en el gabinete en nueve años, quiere decir que se han removido 25 ministros por año, es decir, más de dos cada mes. En algunos ministerios la situación es más complicada: en Defensa 8 ministros, lo que significa que hubo un ministro cada 13,5 meses, casi uno por año, lo que puede explicar la mala relación con las Fuerzas Armadas. En Cultura y Patrimonio, igual, 8, casi uno por año. En Hidrocarburos lo mismo, 8, casi uno por año. En Producción, empleo y competitividad, 7 ministros, lo que da un promedio de uno por cada 15 meses. 6 en Desarrollo Social, Seguridad, Inclusión Económica y Social, Finanzas, Industrias y Productividad, Turismo, Justicia, 18 meses en promedio, es decir, un ministro cada año y medio. En Sectores Estratégicos, Política Económica, Desarrollo Urbano y Vivienda, Electricidad y Energía Renovable, Ambiente, Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Trabajo, Interior y Relaciones Exteriores, 5 ministros en cada cartera, es decir, uno cada 21 meses. En Conocimiento y Talento Humano, Salud Pública, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y Educación, cuatro ministros, es decir, uno cada 27 meses, un poco más de dos años. Comercio Exterior ha tenido 3 ministros, uno cada 36 meses, el más estable. El Banco Central ha tenido 5 gerentes que son reemplazados, siempre sin explicación, nunca porque discrepan.



Todo esto sin que la Asamblea, órgano fiscalizador, haya censurado a ningún ministro, por lo que tanto cambio no se debe a eso.



Solo como referencia, en el gobierno del doctor Rodrigo Borja habían 12 ministerios. Los de Relaciones Exteriores, Defensa y Salud tuvieron un solo titular los cuatro años. Los de Gobierno y Finanzas, dos, reemplazos que se dieron por censura a los titulares en el Congreso. El Congreso, en el otro extremo, censuró a 14 ministros, varios de ellos cuando dejaron de serlo.