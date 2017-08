¿Cómo percibe su ciudad… y cómo la soñaría?

Los centros urbanos, sobre todo las llamadas megaciudades, son aglomeraciones gigantes que no toda la ciudadanía vive de igual modo. Para algunas personas son agobiantes, ruidosas, contaminantes. Para otras, son servicios, facilidades y hasta comodidades de vida.

No es lo mismo una ciudad como Sucre, la capital oficial de Bolivia, con algo más de 300.000 habitantes, que Ciudad de México, con sus casi 10 millones de personas en su núcleo urbano y más de 20 millones en su área metropolitana.

Ni Montevideo que São Paulo. Ni siquiera dos ciudades capitales como Madrid y Lisboa, pese a que comparten un espacio geográfico como la península ibérica.



En el caso de América Latina en particular, los y las personas encuestadas han coincidido en resaltar los siguientes retos:



* Alta concentración de los servicios estatales en las capitales,



* Densidad de tráfico rodado y escaso cumplimiento de las normas reguladoras,



* Contaminación atmosférica y acústica,



* Insuficiente transparencia y participación ciudadana,



* Las megaciudades suelen ser foco de desigualdad de género, de empleo, de transporte, energía, saneamiento y de accesibilidad de personas con necesidades especiales.



Y usted, ¿cómo vive su ciudad? ¿Y cómo querría vivirla? La pregunta no es baladí. Tiene un propósito concreto: conocer -y dar a conocer- como la ciudadanía percibe y sueña la ciudad en la que vive.



Precisamente para fomentar las expresiones culturales que giran en torno a las dinámicas de la ciudad, nace “Narra la Ciudad”, I Premio de Novela Gráfica-Ciudades Iberoamericanas 2017.

Se trata de un concurso cultural lanzado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) a través del cual las y los creadores de cualquier parte del mundo podrán participar hasta el día 31 de agosto de 2017 con novelas gráficas (“comics”) como manifestación artística concreta.