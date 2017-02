¿Cuántos y cuáles son Segismundo (s)?

La noche del encuentro de los candidatos presidenciales en EL COMERCIO, el presidente Correa se introdujo, mediante twittter, glosando a los intervinientes. Dalo Bucaram le respondió en su intervención.

@mashirafael escribió: "Dalito, en su vanidad, cree que sólo tuiteo sobre él. Me acaba de invitar a debatir. Delego a Segismundo, aunque temo que sería demasiado". Segismundo es su perro.



El efecto bumerang se produjo, con las preguntas ¿cuántos y cuáles son los Segismundo (s) que usa el Presidente para debatir, para atacar a sus contradictores y para defender a su gobierno? y ¿habrá quienes no actúan así, en el actual gobierno y su entorno?



Ofensa para los del gobierno y los de su entorno considerarlos "Segismundo (s)".



En lo de Petroecuador, venía siendo inexplicable la versión de que sólo con la asistencia penal internacional recibida la víspera de la fuga al exterior de Carlos Pareja Yannuzzelli el 28 de septiembre del 2016, que se abrió al día siguiente, se pudo tener información confiable para procesarlo, cuando por lo menos desde inicios del 2016 era evidente la podredumbre de los negocios y contratos con sobreprecios y otros ilícitos en Petroecuador –una presentación extensa apareció en Plan V/Focus, el 6 de mayo del 2016-, por lo que lo que viene expresado Pareja en los días de febrero que vivimos, para muchos es creíble.

Se ha pedido prueba, pero para desarmar este requerimiento, aporta un argumento el propio Presidente cuando en un medio de televisión el lunes 6 de febrero, sobre la supuesta relación Pareja-Isaías, explica que no todo se puede probar, y si no que le prueben "que existe el Espíritu Santo".



Más allá de la versión de Pareja, es evidente que mientras se decía que el paradero de éste era desconocido, intercambiaba mensajes con el propio Presidente Correa.

A uno de Pareja, el Presidente el 16 de octubre del 2016 - versión de él mismo a El Telégrafo, febrero 03 del 2017, 15:30- le habría contestado –entre otras cosas- "Nos has clavado un puñal a todos y arruinaste tu vida y, Dios no quiera, la de tu familia. Confiábamos totalmente en ti".



¿Fraseología coloquial del Presidente con un procesado penal? No hay lugar para expresiones sentimentales en lo relacionado a lo público.



Ya el Presidente Correa, asumió la inocencia del ex ministro Carrión "el come cheques", hasta que el ilícito fue inocultable, luego algo parecido se dio en el caso Cofiec, incluyendo homenaje presidencial a Pedro Delgado, a quien, ya evidenciado su comportamiento ilícito, se le autorizó desplazarse al exterior, para un compromiso familiar, porque iba a "regresar".



Por eso no asombra aquello de que "Yo pongo las manos al fuego por Jorge Glas".