Hacia la segunda vuelta

La posibilidad de una segunda vuelta electoral se deriva de los cálculos matemáticos y es una válvula de escape en el país.

Es verdad, como dice la Ley, que una proclamación de resultados oficiales no se puede establecer hasta el cierre definitivo de los conteos. Pero el argumento matemático que expresó el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, resulta una realidad inconstrastable frente a la cifra de los votos ingresados al sistema.



Las expresiones de los partidarios del movimiento Creo, sus aliados y otros sectores que fueron sumándose a la posición de exigir un resultado rápido y claro, no se deben soslayar. Tampoco los puntos de vista de los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca, de la Iglesia Católica, así como los de las cámaras empresariales y otros gremios.



Aunque hay que señalar con firmeza que las Fuerzas Armadas no constituyen un ente dirimente ni son garantes de la democracia -una prerrogativa que corresponde a la sociedad civil-, los pronunciamientos e inquietudes de días pasados formaron partede las inquietudes alrededor del conteo.



El anuncio del CNE no fue bien recibido por los candidatos de AP, que esperan que se cuenten todos los votos antes de proclamar resultados. Los mensajes por redes sociales de un supuesto fraude no tienen razón de ser.



El país espera una segunda vuelta de ideas, planes y debates transparentes en bien de la democracia, la tranquilidad y el respeto a la voluntad popular.