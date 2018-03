Lectura de una elección

El ovillo de la madeja política colombiana no es fácil de desenredar, menos luego de las elecciones parlamentarias y de las primarias de derecha e izquierda.

Lo concreto, de momento, es que la derecha y grupos potencialmente afines ganaron las elecciones legislativas.



Centro Democrático (19 curules), liderado por el expresidente Álvaro Uribe, se convirtió en la primera fuerza en el Senado. Es un feroz opositor al gobierno de Juan Manuel Santos, quien fuera su ministro de Defensa.



Le siguen Cambio Radical (16 escaños), del ex ministro Vargas Lleras; el Partido Conservador (15 electos); el Partido Liberal (14); el gobernante Partido de la U( 14 curules), de Santos.



En el otro lado del espectro están la Alianza Verde (10 puestos) y Polo (5). Hay otras fuerzas que se reparten los escaños restantes, más cinco ‘obsequiados’ por el acuerdo de Paz a las FARC, sin haberlas ganado en las urnas.



Es curioso que esta relación de fuerzas no se exprese en las encuestas presidenciales. Mientras la consulta de cada tendencia definió a los candidatos (Iván Duque, por la derecha) y Gustavo Petro (por la izquierda) que lideraban los sondeos, es notable que Polo no tenga en el Senado una representación proporcional a la fuerza que dice tener su candidato. Con los verdes, expresión del ‘antiestablishment’ puede pasar cualquier cosa y las definiciones de los demás grupos del centro hacia la derecha sería crucial en primera vuelta, y definitiva, si se llega al balotaje.