Otra jornada electoral

Los ecuatorianos acudieron ayer a las urnas para elegir Presidente y Vicepresidente y renovar la Asamblea Nacional. No se reportaron mayores novedades, salvo la detención de algunas personas por alterar el orden público y la denuncia de la alteración de pocas papeletas.

El 24 de mayo, el nuevo Presidente asumirá con retos enormes. El principal, hacer frente a la crisis económica que preocupa a la gente, así como la indispensable creación de fuentes de empleo. También hay inquietudes sobre el modelo político institucional y las políticas sociales. Las ofertas han sido generosas, pero hoy los ingresos fiscales no son los mejores.



La campaña tuvo como telón de fondo el escándalo de Petroecuador, con varios condenados en primera instancia por cohecho, y con una serie de causas pendientes y varios acusados. El caso Odebrecht también se ha hecho presente, pero, contrariamente a lo que muchos creyeron, los listados de nombres no han aparecido.



La campaña estuvo marcada por una fuerte promoción de la obra gubernamental, lo cual fue visto por los candidatos restantes como poco equitativo. Apenas al final de la campaña, la autoridad electoral restringió la propaganda.



Lo que parece un hecho, y los números lo irán corroborando o corrigiendo en las siguientes horas y días del escrutinio, es que la próxima Asamblea Nacional no contará con la fuerza dominante ni mayoritaria. Será un nuevo momento político y económico.