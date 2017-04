Francia: atípico balotaje

Los comicios del domingo último en Francia arrojan como resultado que dos candidatos vayan a segunda vuelta el 7 de mayo.

Triunfó ,con el 24% de los votos, Emmanuel Macron, centrista y ex ministro de Economía del actual Gobierno, que lidera el nuevo Partido ¡En Marcha!



Pasa a la segunda vuelta con Macron la ultraderechista Marine Le Pen que sumó el 21.3% de los votos. Ambos candidatos son una nueva versión de la política francesa, que muestra diferencias significativas con el comportamiento habitual de los electores en varios años.



La tercera fuerza en discordia fue la encabezada por Jean-Luc Mélenchon, un izquierdista radical calificado como populista con el 19,5% de los votos.



Una derrota significativa le fue inferida al candidato de la derecha tradicional Francois Fillon, considerado heredero del gaullismo (por el ex Presidente Charles de Gaulle).



Mientras Marine Le Pen trata de despojarse del ropaje ultraderechista al dejar la presidencia de su partido, el Frente Nacional, para suavizar su estrategia hacia la segunda vuelta. Las primeras encuestas muestran a Macron como favorito con el 60% de las preferencias. El Presidente Francois Hollande apoya a su ex ministro pero el izquierdista Mélenchon ha mantenido un silencio.



El cambio drástico de las tendencias tradicionales puede explicarse acaso por el recrudecimiento del terrorismo o debido a un fenómeno parecido al Brexit de Reino Unido.