El nuevo Gabinete

El Presidente de la República posesionó anteanoche a 46 ministros y secretarios y asignó tareas al Vicepresidente.

El equipo con que Lenín Moreno empieza su gestión tiene a más de una veintena de ministros y secretarios que actuaron en algún período de los diez años de gobierno de Alianza País.

María Fernanda Espinosa fue ministra en varias carteras y vuelve a aquella en la que se inauguró en las altas funciones públicas: Cancillería. Están también los ex alcaldes de Quito, Augusto Barrera, y de Cuenca, Paúl Granda; así como ex ministros o secretarios.



Cinco de los integrantes del nuevo Gabinete han sido asambleístas de AP. Además hay un ex candidato presidencial como Iván Espinel, que también participó en el Régimen saliente. Otro de los personajes designados fue dirigente de Ecuarunari.



El Vicepresidente se concentrará en el inconcluso cambio de la matriz productiva y seguirá al frente de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016.



Seis colaboradores provienen del sector empresarial. Es la novedad que se inserta en el equipo, en coincidencia con el primer mensaje presidencial.

El Gabinete debe poner al servicio del país su experiencia, pero bajo la ruta de diálogo, mano tendida y austeridad que señaló el Mandatario en su posesión. Solo cumpliendo esa premisa, su aporte será positivo y se construirá la atmósfera de respeto y estabilidad que pudiera marcar un nuevo derrotero.