Hoy se conmemora el Día del Trabajo. En nuestro país se lo hace con marchas, arengas y discursos, igual que en otros países del mundo. La historia de la fecha nos lleva a Chicago en 1886. Una huelga por las ocho horas laborables provocó represión y muertes.

En 1889, la II Internacional en París la eligió para conmemorar el día el Trabajo como homenaje a los caídos y como símbolo de las reivindicaciones sociales y laborales. Curiosamente, en Estados Unidos este día no es feriado.



El Primero de Mayo ha sido convertido en símbolo, en buena parte del mundo, por los partidos socialistas, comunistas y los sindicatos.



En el Ecuador, la influencia de las corrientes progresistas, en la primera parte del siglo XX, marcó las conmemoraciones. Nuestro país no tiene una clase proletaria y obrera grande, masiva. La mayoría de la Población Económicamente Activa trabaja de forma individual y no expresa afiliación sindical.



Los sindicatos que luchan por las reivindicaciones han ido perdiendo fuerza; su expresión es política, su razón de ser es demandar derechos y conquistas.



La última década ha sido de tensiones entre el Régimen y sindicatos. Los grupos sociales y sindicales, así como la mayoría de la izquierda organizada, se retiraron de cualquier apoyo político.

De su lado, el Gobierno formó sus propios sindicatos y dividió a los pocos trabajadores sindicalizados existentes. Las marchas de hoy mostrarán una vez más esa grieta.