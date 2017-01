Control a la propaganda

La equidad en una campaña electoral siempre es deseable. Las normas de control pueden, empero, ser asfixiantes.



El Código de la Democracia estableció parámetros de pautaje publicitario de partidos, movimientos y candidatos.



Las franjas electorales son tan exactas que cortan los programas radiales y televisivos con mucho rigor.



Normar y controlar la publicidad siempre será sano si se lo hace con equilibrio, sin preferencias y sin que la autoridad se haga de la vista gorda.

Al inicio de la campaña, Concertación denunció que sus cuñas no fueron aceptadas en un canal de los incautados y que controla el Gobierno. Mal.



Otro tema que la autoridad no puede dejar pasar es el empleo de recursos públicos (nacionales y seccionales) en la campaña y el uso de espacios televisivos, cadenas -e incluso celebraciones como la de AP , con presencia de candidatos - con contenidos políticos que incluyen ataques y críticas, lo que ha sido recurrente en estos años.



La Corporación Participación Ciudadana -ente privado que no debe confundirse con el Consejo estatal- hace un monitoreo valioso con los mensajes de candidatos, contenidos y tiempo de aire en varios canales de televisión. Es sin duda una guía valiosa. En cuanto a su contenido, ya hay comentarios sobre el uso de niños en algún spot, tema que debiera observar la autoridad.



Esta vez la campaña sucia, la propaganda y contra propaganda corren por las redes sociales a placer. Ser cautos.