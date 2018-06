Los dilemas de Nebot y Lasso

Colombia va hoy a las urnas para escoger al sucesor de Santos. Era inevitable que los comicios estuvieran marcados por la polarización, vivida ya alrededor del proceso de paz. Tanto así, que a los colombianos se les pasó por alto que tenían una buena opción con Fajardo, lejos de los extremos que encarnan Duque y Petro.

Acá en el Ecuador, hay quienes piensan que el movimiento pendular no podía haber tenido lugar sino dentro de la misma fuerza que gobernó monolíticamente diez años y que planeaba cubrirse las espaldas con un candidato incómodo pero propio al final de cuentas. Ya sabemos que las cosas no sucedieron así y que Moreno tomó distancia en aspectos clave, empezando por la corrupción y terminando por el estilo de hacer política.



Moreno pinta como un mandatario de transición que pudiera darse el lujo de poner la casa en orden en asuntos esenciales como las finanzas públicas, el modelo de producción, la desconcentración del poder y la ética pública. Esto, a condición de estar dispuesto a desgastarse, lo cual significa resignarse a no participar en las próximas elecciones.



Ese escenario obliga a plantearse una pregunta que puede parecer prematura en este preciso instante, pues es difícil saber cómo será la ‘mesa servida’ en el 2021. Pero es pertinente porque ya se perciben las primeras escaramuzas alrededor de la Presidencia del 2021, quizás como consecuencia de las elecciones seccionales del próximo año.



En Guayaquil aparecen dos precandidatos. El exfinalista Lasso lucha por ser reconocido como el líder opositor frente a un gobierno que da pocos frentes de ataque y tiene varios puntos en común con las propuestas de Creo, y el alcalde Nebot luce interesado en proyectarse a escala nacional. La lucha tiene ingredientes personales pero también es un mandato para dos políticos bastante maduros.



¿Es buena idea tratar de vender el modelo Guayaquil para todo el Ecuador? Ciertamente no, porque es proyectar hacia el 2021 un deseo que probablemente ni siquiera esté en la cabeza de los electores. El movimiento es precisamente al revés, y esto también aplica para Lasso y para el resto de aspirantes a la Presidencia: quienes están triunfando a escala global lo han hecho a través de una lectura prolija de las principales preocupaciones y sensibilidades de los electores.



La lista a nivel mundial es larga. En su momento, Correa supo hacerlo. Una cosa distinta es qué se hace luego con el poder conquistado, pero primero hay que llegar, y eso significa entender al elector, identificarse con él y ofrecerle sueños y soluciones reales.



Que no haya otros candidatos a la vista y que el populismo socialista se haya agotado, sobre todo porque se acabó la plata, no quiere decir que las puertas estén abiertas para viejas ideas en un país de población joven. Hay suficiente tiempo para hacer bien la tarea.