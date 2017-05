Desarrollo Sostenible en riesgo

El mundo no logrará erradicar la pobreza para 2030 si continúa la actual tendencia de crecimiento económico, concluyó un grupo de estudio de la Organización de las Naciones Unidas.

La Fuerza de Trabajo Interagencia, integrada por 50 instituciones internacionales, elaboró un informe sobre el avance de la Agenda de Acción de Adís Abeba, un marco mundial sobre financiación para el desarrollo con el fin de implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, acordados por la comunidad internacional en septiembre de 2015.



Hubo algunos avances en materia de financiación para el desarrollo, pero el lento crecimiento económico mundial y la disminución del aumento del comercio y las inversiones, desde la crisis económica y financiera de 2008, obstaculizan los avances hacia los ODS, incluida la erradicación de la pobreza.



“A pesar de las expectativas de que este año y el que viene mejore el crecimiento, el actual entorno mundial no presagia nada bueno con respecto al cumplimiento de los ODS”, reconoció el secretario general adjunto de Asuntos Económicos y Sociales, Wu Hongbo.



En 2016, la economía mundial registró el ritmo de crecimiento más bajo desde la última crisis, y las proyecciones indican que el producto interno bruto mundial crecería a un ritmo inferior a tres por ciento en los próximos dos años, lo que dejaría a casi siete por ciento de la población de todo el planeta extremadamente pobre para 2030.



Los países menos adelantados (PMA) y favorecidos son los que quedarán más rezagados, alertó Hongbo.



El número de personas que viven con menos de 1,25 dólares al día disminuyó enormemente en las últimas décadas, pero aquello se debió principalmente al fuerte crecimiento económico en los países en desarrollo, precisa el informe.



El menor crecimiento económico también es responsable del aumento del desempleo. La Organización Internacional del Trabajo estima que habrán 3,4 millones más de desempleados en 2017, respecto del año anterior, una tendencia que se prevé continúe en 2018.



El director de la división de globalización y estrategias de desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), Richard Kozul-Wright, explicó que esas tendencias se deben en parte a la incapacidad de crear estrategias de crecimiento sostenible.



“Muchas personas esperaban que en el período posterior a la crisis financiera se hiciera una reflexión seria sobre los tipos de estrategias de crecimiento forjadas antes de la crisis, las que claramente no eran sostenibles ni inclusivas, pero eso no fue lo que ocurrió”, indicó.

La falta de inversiones es otro gran desafío para el logro de los ODS y, por ende, para el crecimiento, añadió.