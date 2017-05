Sueños hechos realidad

Un sueño: que la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador (UCE) cuente con un Centro de Biomedicina en el que equipos de investigadores, a tiempo completo, hallen un piso y un techo, el respaldo y el reconocimiento institucional, y así puedan desarrollar una vocación que inclusive en los países desarrollados es poco frecuente. La investigación científica requiere de actores ejercitados en el dolor de pensar, de discurrir con propiedad con base en una formación rigurosa, so pena de descubrir el agua tibia o la pólvora. El investigador científico requiere de conocimientos actualizados lo cual al presente no es cosa del otro mundo (del mundo desarrollado); para eso está la informática, el internet. Y como, en la actualidad, las variables e indicadores involucrados en un proyecto de investigación van mucho más allá del pizarrón y la tiza, el investigador científico requiere de equipos modernos, cada vez más sofisticados, para demostrar la concurrencia de factores que matizan singularidades no descritas en otros espacios geográficos. Precisamente, esto último es el papel que les corresponde a los investigadores de un centro de biomedicina de un país como el nuestro. Hay algo más: como en ninguna otra actividad el investigador científico debe gozar de un sueño tranquilo, a sabiendas que con su trabajo cubre las necesidades de su propia familia. Sabe que tiene el futuro asegurado, estabilidad laboral en tanto produzca, científicamente hablando. Que a un investigador científico se le asignen unas horas de actividad docente es práctica universal. ¿Quién puede saber más que el que se halla realizando investigaciones sobre un determinado capítulo de la biopatología nacional?

Un sueño cuanto queda señalado. Un sueño realizado, desde hace casi dos años: el Centro de Biomedicina de la UCE y el Hospital Docente de Calderón, al norte de Quito, una unidad operativa. ¿Hospital docente? Sí, otro sueño realizado. Parte significativa de su cuerpo médico realiza docencia en calidad de profesores de la UCE. Dos sueldos, tiempo completo, sueño tranquilo. Hospital docente y Centro de Biomedicina, el MSP y la UCE, de la mano, con propósitos complementarios.



Un precioso edificio moderno, funcional, el del Centro de Biomedicina, con equipos que requieren las investigaciones que se realizan. El Hospital Docente luce pulcro; su consulta externa no puede estar mejor organizada. Dos mujeres brillantes: la Dra. Lucy Baldeón, PhD por la Erasmus University de Rotterdam, dirige el Centro de Biomedicina; directora del Hospital Docente la Dra. Malena Ortíz con estudios de posgrado en gerencia hospitalaria. En los dos últimos años, 8 publicaciones en revistas científicas del exterior. Otras tantas en marcha. Lo que los ecuatorianos necesitamos es que nos suelten. Así, el futuro será nuestro.