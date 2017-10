¿Medidas o programa económico?

El Presidente anunció algunas medidas económicas que según se mencionó van la línea de recuperar el empleo y fomentar la producción. Cualquier decisión económica o grupo de medidas será eficiente en función de la forma como son percibidas por los actores económicos. Si el anuncio es recibido sin el convencimiento que existe un cambio de rumbo en la conducción económica los efectos no serán favorables. Un inversionista del exterior puede traer capitales si tiene ventajas tributarias pero si al mismo tiempo le cobrarán a futuro un impuesto por enviar recursos al exterior, probablemente no se decida a invertir. Una empresa pequeña puede verse favorecida por un impuesto menor pero si ésta empresa le vende a alguna grande un bien o servicio y la empresa más grande tiene al contrario impuestos mayores, probablemente no le compre los bienes o servicios a la empresa pequeña. No hay como separar tan radicalmente las empresas con el argumento que las pequeñas son mayores en número y captan más empleo que las grandes. Todas las empresas son importantes, unas por el número que representan y el empleo que captan, otras por el volumen y la producción que generan.

Un programa económico debe ser algo estructurado, con objetivos, con instrumentos, con metas y con cronograma de acciones. El anuncio de días atrás muestra algunas medidas favorables, pero otras son contradictorias y en conjunto no se registra un programa integral, estructurado y coherente. Los inversionistas estimo no tendrán un panorama claro luego de estas decisiones.



Es entendible que ciertas decisiones puedan tener costos políticos y no se las anuncie ni se las adopte en la actual coyuntura, sin embargo, hay muchas más que no afectarían el clima de apoyo al gobierno ni le restarían votos en la próxima Consulta Popular. Temas como la creación de una Comisión de alto nivel que trate el tema de la deuda pública y busque renegociar, canjear o refinanciar en lo que se estime pertinente no habría tenido impacto político alguno. También se pudo advertir la decisión del gobierno en avanzar acuerdos de comercio con otros bloques como Asia, Estados Unidos o la Alianza del Pacífico. No se mencionó nada del problema de la Seguridad Social ni de las reservas internacionales prestadas al gobierno. La cifra déficit fiscal del 4.7% del PIB está equivocada, es cercana al 7% del PIB, pues ya se tiene el presupuesto devengado hasta septiembre. ¿Y el tamaño del Estado que es de 40% cuando fue del 20% de PIB hasta el 2006?



¿Cuáles son las metas cuantitativas del gobierno en crecimiento económico, empleo, pobreza, déficit fiscal y desequilibrio externo? Es necesario que se complete todo esto para que se brinde credibilidad y confianza. No dudo de la buena intención del Presidente pero no tiene el equipo que requiere.