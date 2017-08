Lenín: ¿ y ahora….?

Como que se liberó de la subordinación ante el ex – gobernante, cuya influencia –sin embargo- en los espacios de poder seguirá siendo gravitante, para apoyar y justificar a Jorge Glas y para retornar al Ecuador.

Esto le obliga a decisiones y acciones que no pueden esperar.



Lo primero, cuídese. Si a usted le sucede algo que lo inhabilite para el ejercicio presidencial o muere, su vicepresidente llegaría a la Presidencia, salvo que antes actúe la justicia – por lo que está indiciado por la Contraloría y por lo que debe ser investigado el Ing. Glas-.



Tenga claro que una buena parte de ex – correístas ahora junto a usted, sólo por conveniencia, regresarían a Correa – Glas, apenas vean una opción para este último.



Dos compromisos ineludibles para usted:



El de sincerar las cifras de la economía ecuatoriana y el de activar la economía, priorizando en el gasto orientado a lo social.

La Contraloría va a auditar la deuda pública. Correa señala que ya la auditó Carlos Pólit hasta el 2015 y que no se le puede auditar nuevamente. El Fiscal Baca textualmente, con motivo de la instrucción contra Pólit, ha dicho “existe una práctica de corrupción sistematizada”. ¿Las anteriores auditorías de la deuda pública están fuera de la presunción del Fiscal?



El país necesita conocer la realidad de la deuda, debidamente sustentada, ni ocultamiento, ni ensañamiento. El requerimiento de veedores que formula el contralor Celi, debe incluir a todos los de la sociedad civil que acepten involucrarse.



La auditoría debe ser cualitativa y cuantitativa, para que las deudas no aparezcan sólo como números fríos, sino que se analicen en sus causas y en sus consecuencias. Ahí saltarán los créditos innecesarios, los derroches con recursos de deuda y los negocios que eran más importantes que endeudarse como en los casos de las falsas “preventas” de petróleo, donde lo que se privilegiaba era controlar la comercialización del petróleo, sin concursos competitivos de precios y condiciones.



La memoria de la auditoría, que debe anexar la expresión de los veedores, sobre el trabajo realizado, sería una cosa. Otra, debe ser el pronunciamiento de la Contraloría con conclusiones y recomendaciones, así como la formulación de glosas, incluyendo aquellas en que además haya indicios de responsabilidad penal, de ser el caso.



Glas está esperando que algo pase, Correa seguro querrá regresar de candidato el 2021. Para lo uno y lo otro, tendría que mantenerse la impunidad en el Ecuador y ahogarse la economía ecuatoriana.

No es a usted, Lenín, que tenemos que apuntalar sino al futuro del Ecuador. Si usted falla entrará a la lista de los encubridores de la impunidad y esto no lo queremos los ecuatorianos.