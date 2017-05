¿Intolerancia o incontinencia al hablar?, ¿o ambas cosas? Son miles los casos de expresiones en sabatinas y otros escenarios, contra quienes no silencian una opinión que recibe condesagrado Rafael Correa.

El sábado 13 de mayo le ordenó al Ministro Long, de Relaciones Exteriores, que les haga tomar “ubicatex” a los “embajadorcillos”, para que no opinen públicamente sobre la denuncia de doce tratados bilaterales de inversión, refiriéndose al Embajador de Italia, con advertencia a los demás- agregando “Yo seré presidente hasta el 24 de mayo y si tengo que mandar a su casa a uno de estos embajadorcillos no dudaré un segundo, compañeros”.



Aquel Embajador había expresado su preocupación, sobre el impacto de la decisión en relación al Acuerdo Multipartes del 2016, con la Unión Europea.



Si esos instrumentos bilaterales al no someterse a la normativa ecuatoriana para el caso de litigio significaban que el Ecuador “se estaba bajando los pantalones”, ¿qué será de decir sobre los instrumentos suscritos con China y, en cuanto a la jurisdicción, de los bonos de deuda externa emitidos por el actual gobierno?



La intolerancia, en ocasiones, rebasa a las expresiones verbales y se convierte en persecución, vía judicialización y criminalización, esto vinculado con la opacidad que lamentablemente es como una gran mancha de aceite en la gestión pública; y, es la mayor evidencia que no se quiere transparentar ante una denuncia, investigación u opinión.



Da para pensar el por qué llegar el extremo de la irritación.



Como que no sólo se pretende criminalizar y llevar a la cárcel –o condenar a pagar elevadas sumas de dinero- al que denuncia, investiga u opina, sino, además, que otros tengan miedo, ante los riesgos de que, por no callarse, se los persiga para privarlos de la libertad o afectarlos en sus bienes.



El caso de Petroecuador, con la investigación de Fernando Villavicencio, es patético.

Oportunamente develó los ilícitos sobre los que tardíamente se está procesando penalmente a Pareja Yannuzzelli y otros, quedando la percepción que aún falta evidenciar el por qué de esa protección, que le dio tiempo y otras condiciones para la fuga, ¿sólo amistad o qué? Villavicencio está con orden de prisión, ¿qué cosa?



Un caso reciente de contagio. El procesamiento de los integrantes de la Comisión Cívica Anticorrupción. Antes que intolerancia, debió haber transparencia de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía y apertura para procesar cuestionamientos, porque no es infalible autoridad alguna de gestión o de control. Lo actuado contra ellos, ha motivado la solidaridad de miles y miles de ecuatorianos, que además valoran en lo personal la trayectoria ética y patriótica de sus miembros.