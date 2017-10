Dogmas, no razones

En el Ecuador estamos viviendo dos ejemplos de aferramiento a dogmatismos, no importa qué diga la razón.

Primero, el dogmatismo de esa izquierda que no respeta el mercado y se niega a aceptar que sus dogmas anti-capitalistas impiden la inversión y la creación de empleo y, en consecuencia, dificultan la lucha contra la pobreza, cuya importancia tanto cacarean. Lo que el Ecuador necesita para salir de la pésima situación económica que dejó el régimen anterior es una fuerte reducción del gasto público, apertura al capital internacional y a las importaciones, y la venta al sector privado de proyectos productivos y de infraestructura que están siendo mal administrados por un Estado ineficaz. Pero no. Con paños tibios en la reducción del gasto público, se sigue en el errado camino de mantener el impuesto a la salida de divisas, y de subir (en vez de bajar) aranceles y el impuesto a la renta al sector más productivo de la economía, con el argumento de que “deben ayudarnos” que sugiere, equivocadamente, que no han estado ayudando. Segundo, el dogmatismo de un sector de la sociedad que se niega a aceptar las evidencias científicas que señalan, más allá de cualquier duda razonable, que es imposible inducir a una persona –niño, adolescente, adulto- a cambiar su orientación sexual, la cual es condición tan natural como el color del pelo, y que, además, condena, rechaza, excluye e irrespeta a toda persona cuya orientación sexual no es la que considera “la correcta”.



En ambos casos, la negativa a razonar, a re-examinar dogmas implantados en algún momento previo de la vida, y a aceptar lo que señalan claramente las evidencias, constituye un triste entrampamiento que lleva a muchas de esas personas a hacer profundo daño que, estoy seguro, no es su propósito hacer. Aquellos que se aferran a los dogmatismos que nacen del equivocado análisis marxista de la creación de valor y, en consecuencia, siempre verán al capital y al capitalista como al “enemigo”, terminan aupando de una u otra manera a sistemas económicos ineficientes que, como en Corea del Norte, Venezuela, Cuba, condenan a su gente a vidas llenas de privaciones y sufrimientos, carentes de ilusiones y de oportunidades, de las cuales huyen tan pronto pueden. Y aquellos que se aferran a los dogmatismos tradicionales respecto de la sexualidad humana condenan a una parte de nuestra humanidad a terribles sentimientos de auto-desprecio, vergüenza y dolor que no merecen, y que son, al contrario, el resultado de una espantosa crueldad.



La nuestra y muchas otras sociedades tienen todavía un largo camino por recorrer hasta que sus paradigmas dominantes sean los que dicta una clara voluntad de razonar y de cuestionar esas verdades heredadas, tratando de imponer las cuales somos capaces de hacer tanto daño a otros.