Ecuador y Perú, amigos 19 años

E l encuentro en Trujillo de los presidentes del Ecuador y el Perú, Lenín Moreno y Pedro Pablo Kuczynski, fue muy cordial y constructivo, por cierto, y nos hizo recordar lo que sucedió hace 19 años en Brasilia, cuando los dos países firmaron la paz, representados por los presidentes Alberto Fujimori y Jamil Mahuad, ambos hoy con vida y con problemas. El peruano preso y el ecuatoriano refugiado en Estados Unidos. Lo primero que es justo relievar es que, gracias a esas firmas, reinan la paz y la amistad entre los dos países y se solucionan hasta los pequeños problemas, como sucedió esta vez con un muro del parque lineal de Huaquillas.

Además, se anunció que dentro de un año se realizará una cita muy especial para celebrar los 20 años del Acuerdo de Paz. Peruanos y ecuatorianos se encontrarán en Galápagos. Muy bien. Pero “me preocupa mucho lo que está pasando en la Amazonía en general: la deforestación”, comentó el gobernante peruano.



El presidente Moreno añadió “tenemos que cuidar la mayor cuenca hidrográfica del mundo”. Por su parte, la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa anunció que el 1 de diciembre habrá una reunión de cancilleres amazónicos para tratar el tema, como antesala de la Cumbre de Presidentes de esa importante zona geográfica.



Otro tema tratado fue el de la corrupción y al respecto el presidente peruano Kuczynski dijo que su país ha pasado por tiempos difíciles en los últimos 25 años. Como ejemplo de ello señaló que Perú tiene a dos ex presidentes encarcelados. Lenín Moreno añadió en tono de broma “en el Ecuador no hemos tenido presidentes presos pero no perdemos la esperanza”. Hubo risas y la declaración fue recogida por las redes sociales. No faltó la respuesta airada del ex presidente Rafael Correa quien escribió por la vía twitter: “Efialtes de Quito jactándose de su pequeñez. Ahora entienden lo que pasó con el Vicepresidente?”. (Efialtes, señalado como traidor por los espartanos).



Entre los ex gobernantes peruanos presos consta Alberto Fujimori, quien ganó la presidencia espectacularmente al famoso novelista Mario Vargas Llosa, quien había incursionado en la política atacando al pésimo gobernante Alan García. Fujimori prometió terminar con la guerrilla criminal de Sendero Luminoso, solucionar los problemas económicos de su país y firmar la paz con el Ecuador. Todo cumplió a cabalidad y en el caso ecuatoriano buscó la paz tratando con cinco presidentes hasta firmar el gran acuerdo con Jamil Mahuad en Brasilia.



Lamentablemente, Fujimori terminó condenado a 25 años de prisión acusado de crímenes de lesa humanidad y corrupción, luego de que fue acusado de complicidad con el militar-delincuente Vladimiro Montesinos. Su hija Keiko Fujimori estuvo dos veces a punto de ganar las elecciones para la presidencia del Perú. Alberto, su padre, se cayó realmente por intentar una tercera presidencia, impulsado por Montesinos.

Keiko ¿intentará ser candidata por tercera vez?