Un diálogo con ocho actores

Sí, son ocho los protagonistas y uno de ellos será el presidente del Ecuador desde el 24 de mayo. El escenario es el diario EL COMERCIO, en el sur de Quito. El conductor Gonzalo Ruiz Álvarez, calificado periodista. El antecedente, el debate en la Cámara de Comercio de Guayaquil. El país tendrá nuevo gobernante luego de casi diez años y medio de correísmo. Hay, pues, motivos para la expectativa.

Vamos con los postulantes.



Dalo Bucaram e Iván Espinel. Dalo tiene un año más -34- y es político por herencia. Iván es un médico que descubrió un poco tarde que tenía afición y aptitudes por la política. Bucaram es guayaquileño pero tenía un tío abuelo -Don Buca- hijo de libaneses. Iván tiene varios parientes con su apellido y es manaba, como lo fue Alfaro. Los dos -cada uno por su lado- tienen una oratoria sencilla pero agradable. Dalo anda un poco ronco. Espera que su padre, el ex presidente Abdalá, vuelva este año de su largo destiero. Es crítico del gobierno. Iván es más neutral. Sumando todo son gratos representantes del sector juvenil y no hay duda de que Dalo tendrá más votos que Espinel porque ya formó filas en el Partido Roldosista Ecuatoriano (Pre).

Washington Pesántez y Patricio Zuquilanda son, en cambio, personajes maduros, con sus andanzas que las ponen de manifiesto en sus campañas. Pesántez fue compañero del joven Rafael Correa en la Universidad de Lovaina (Bélgica) y luego Fiscal en la primera fase de su presidencia. Cuenta con orgullo sus experiencias fiscales. En su propaganda incluye que nació en Achupallas y tiene muchas experiencias como aportes a su candidatura.



Zuquilanda no se queda atrás. Fue canciller en tiempos del presidente coronel Lucio Gutiérrez y varias veces embajador. Es más opositor que Pesántez pero los dos -pese a sus notas de calidad- no suman muchos votos y si gratos recuerdos de esta jornada y de sus largas vidas.

Viene un trío. Una dama, politica total, sociocristiana, hincha de Nebot y enemiga de Nicolás Maduro. Apoyada por el Negro Paz y por más partidarios que en el 2006, cuando fue quinta. Los encuestadores dicen que ella y Guillermo Lasso aspiran a disputar una segunda vuelta con Lenin Moreno, el postulante aliancista. Lasso lleva ya 12 vueltas al Ecuador y se levanta a las 4 de la mañana. El tercero en discordia es el general (r) Paco Moncayo, con una calificada carrera militar y alcaldicia, contando hoy con el aporte de Wilma Andrade y Lourdes Tibán, y otros personajes sociales.



La octavilla candidaticia de cierra con Lenin Moreno, el postulante del correísmo que ofrece un nuevo estilo, entre ginebrino y auquista, sin rabias con la prensa y con resignación para pagar durante cuatro años las deudas ajenas.

Estos son, palabras más palabras menos, los ocho personajes que dialogarán hoy en la noche pensando en el Ecuador 2017-2021. Que les vaya bien.