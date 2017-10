Viajes y viajeros

“Siete asambleístas viajarán hoy a Bruselas”, informó diario El Universo, en edición de 17 de octubre. La delegación completa está compuesta de once personas y van a Bruselas-Bélgica, lugar de residencia actual del expresidente Econ. Rafael Correa.

El objeto del viaje: participar en el Parlamento Europeo preocupado de los visados para llegar a cualquiera de los países de la Unión europea (visados Schengen). ¿El anhelo es que los ecuatorianos puedan ingresar sin necesidad de ese documento?



Los legisladores viajeros fueron encabezados por el Presidente de la Asamblea Dr. José Serrano. El diario menciona a Ximena Peña y Doris Solis, de Alianza País; Henry Cucalón, del partido Social Cristiano; Roberto Gómez, de Creo; Encarnación Duchi, de Pachakutik y Guillermo Celi, del Partido Suma. De aquel grupo, Doris Solis ha estado ya en gira por Rusia, junto a Lira Villalba, Juan Lloret y José Chalá, de Alianza País; Fernando Burbano, de Creo y Angel Sinmaleza, de Suma, participando en la 137 Asamblea de la Unión Interparlamentaria, para hablar sobre democracia, desarrollo sostenible y seguridad internacional. El diario informa que la Asamblea paga los pasajes aéreos y los viáticos.



Añade: “No se conoce si los legisladores de Alianza País aprovecharán el viaje para visitar al ex presidente Rafael Correa que reside en esa ciudad europea”. Es obvio que lo visitarán.

Tiempo atrás, abril 25 de 2012, El Universo publicó información sobre otros viajes de legisladores de aquella época, bajo el título: “Medio millón de dólares en viajes oficiales de asambleístas”. Anotó que en el periodo 2009-2011, los de Alianza País viajaron 173 veces, seguidos de 30 no alineados; y en cantidades pequeñas, legisladores de Sociedad Patriótica, del Prian, de MPD, Municipalistas, Pachakutik, Socialistas, PRE. Los viajeros fueron: el Dr. Fernando Cordero (23 veces) Fernando Bustamante, Linda Machuca, Pedro de la Cruz, Carlos Zambrano, Soledad Vela y Miriángel Muñoz, todos de Alianza País; y otros de Sociedad Patriótica y no afiliadas.



Se presentó, respecto a estos desplazamientos, un informe dando cuenta que los viáticos dependen del lugar a donde van y que quien los autoriza es el titular de la Asamblea.



Francisco Ulloa, del MPD y Miembro del Consejo de Administración del CAL envió … una carta a Cordero, señalando que es necesario revisarlos. “Son “recurrentemente los mismos”… “Al comparar las fechas de los temas cruciales que se votan en la Asamblea y los desplazamientos -agrega- se podría pensar que “los viajes se canjean con votos”.



Ahora, el país se halla en austeridad.

Seguramente esos viajes son necesarios, pero ¿no sería factible -por austeridad- que se envíe como delegados a miembros del cuerpo diplomático ecuatoriano actuantes en el país donde se realiza la cita internacional respectiva?