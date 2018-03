Impuestos y popularidad

No cabe duda que el voto popular es el instrumento más eficaz, legítimo y democrático para la conducción de un conglomerado social, sea en totalidad como una nación; o, en secciones de la misma. El año próximo habrá elecciones de alcaldes, prefectos, concejales, consejeros, etc. y desde ahora los partidos y movimientos interesados en captar el poder seccional, comienzan actividades de organización y propaganda. En el Distrito Metropolitano de Quito, centro notable no solo de la política local sino del país, aparece un asunto de sumo interés para todos los propietarios de casas, terrenos y bienes inmuebles: se trata del impuesto de 928.000 predios. Como ya es conocido, han incurrido en exageraciones agresivas en la valoración de ese impuesto.

Ante las primeras realidades, miles de afectados por el nuevo catastro, han acudido a las autoridades de la Cámara de Comercio pidiendo sea la portavoz de la inconformidad. Sus principales personeros emitieron un criterio público en el sentido de que el Concejo Municipal debe resolver el problema sin necesidad de que los contribuyentes realicen trámites adicionales, acudiendo a la página web. Pero esta tal página parece estar tan repleta con las reclamaciones que, al menos tempranamente, no hay respuesta.

Sorprendidos ante la inconformidad masiva, dan a conocer que desde el 8 de enero están realizando revisión de los avalúos.



Los reclamantes se conmovieron ante las denuncias concretas de que hay casos de hoteles que se valoraron en USD 30 millones y ascienden a 90 millones; y que en lugar de 100.000 deben pagar el impuesto de USD 400.000. Ofrecen la revisión hasta en dos meses. Pero hay otros niveles intermedios en los que, por un ejemplo ya publicado, un predio en Tumbaco que pagó el año pasado alrededor de mil dólares por impuesto predial, en el presente debe satisfacer al Municipio una cantidad cercana a los USD 6.000. Se trata de un predio de superficie cercana a una hectárea, en el que han construido tres casas familiares hace 30 años o más, habitadas por padres, hijos, nietos y hasta bisnietos.



El señor Alcalde Dr. Rodas ha estado en su cercanía el martes pasado, inaugurando una obra de adoquinado y si hubiera tenido oportunidad de conocerla, seguramente se habría alarmado porque el impuesto de un año a otro se haya quintuplicado.



Ya que estamos cercanos a elecciones municipales, varios candidatos ofrecerán a la ciudadanía revisión de impuesto predial, a la baja. Con esa oferta, ganarán grandes cantidades de adeptos, aunque posteriormente la rebaja no sea tan significativa como prometieron. La actividad política está dominando. La oferta electoral será amplia y generosa. Al parecer, el asunto de los prediales será decisivo en la votación para elegir o reelegir Alcalde y otras autoridades municipales.