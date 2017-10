La ideología...

Una ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, un grupo, una época, o un movimiento cultural, religioso o político. El género no es una convicción, creencia u opinión. Es un concepto referente a construcciones sociales y culturales sobre masculinidad y feminidad.

Distintas sociedades consideran ciertos comportamientos o actividades como apropiados o no para hombres y mujeres. Así, por ejemplo, en Arabia Saudita recién se aprobó que las mujeres manejen. En Ecuador, a algunas personas todavía les parece impensable que un hombre asuma tareas en el hogar o responsabilidades cotidianas hacia sus hijos. Las características que cada sociedad asigna a hombres y mujeres varían entre distintas culturas y mutan según la época. Por eso hay estudios y teorías de género. Una investigación, ley o política pública que adopta una perspectiva de género, tiene en cuenta esos roles y desigualdades de género.



Todos tenemos una identidad de género. No siempre es así. Luego, la orientación sexual de una persona –esto es, su capacidad de sentirse atraída por alguien más- es independiente del sexo que le asignaron al nacer, e independiente de su identidad de género.



En los últimos años, ciertos grupos han estigmatizado como “ideología de género” a las ideas políticas que buscan la igualdad de todas las personas, sin importar su sexo, género u orientación sexual. Bajo ese término se ha deslegitimado tanto la lucha de los movimientos de mujeres y LGBTI como el rigor académico de los estudios de género. Así como las mujeres estamos desproporcionadamente expuestas a formas de violencia en razón de nuestro género, las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas o no normativas, están expuestas a violencia y discriminación estructural. En la raíz de este fenómeno social están los prejuicios y estereotipos. La creencia de que sólo ciertas personas, roles y relaciones son “normales, naturales o ideales”, es una ideología. Una ideología que perpetúa la noción de que los hombres son superiores a las mujeres y que excluye del acceso a los derechos a las personas que desafían las normas tradicionales sobre el género, desconociendo que los derechos son universales.



La Constitución prohíbe la discriminación basada en sexo, género u orientación sexual, y el Estado está obligado a prevenir y combatir la violencia motivada por estas categorías. No hacerlo, sería legitimarla y perpetuarla. Por controvertida que resulte, la necesidad de hacer frente a esta violencia es urgente, imperativo que el Estado implemente campañas de educación y capacitación con una perspectiva de género y diversidad que, sin imponer ideología alguna, permitan comprender que el mundo no es binario y que todas las personas tenemos iguales derechos.