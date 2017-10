Inquietudes nacionales

1. ¿La acción de revisar aspectos tributarios puede estimular la economía y el empleo? ¿En qué medida?

Si la pregunta se refiere a la propuesta el gobierno de profundizar la carga tributaria directa y encarecer ciertas importaciones, el impacto extenderá la recesión sin ofrecer nuevos empleos. No parece una señal esperada. Algo se interpreta incorrectamente.



El país deberá transitar por un período largo entre recesión y estancamiento o, si hay algo más de suerte con algún crecimiento marginal. Pero si se castiga a las actividades privadas de mayor valor, se postergarán las tan ansiadas e indispensables nuevas decisiones de inversión.



En dolarización, estas dos mociones claramente antitécnicas e inoportunas, que buscan obtener, aunque creo difícil conseguir, una buena tajada para la caja fiscal, reduce los ya estrechos márgenes de beneficios de empresas castigadas por tres vías: las inflexibilidades de costos, la persistencia de la deflación y la reducción de la demanda interna. Además, ofrece una protección que sólo encarecerá el precio que paguen los consumidores de aquellos productos nacionales ineficientes.



La posible introducción de un beneficio de cinco años de exoneración del impuesto a la renta para el retorno de capitales, luce a primera vista interesante. Habrá que ver el contenido de la propuesta para ofrecer una opinión mejor fundamentada. Ojalá no ocurra lo que ya se vio en el gobierno anterior cuando algo similar formó parte de un tinglado de condicionantes que volvieron casi inaplicable el incentivo.



La eliminación del anticipo, el mejoramiento del procedimiento de devolución de impuestos a las exportaciones, el trato singular a los pequeños emprendedores camina en la dirección correcta, pero el efecto tomará tiempo en apreciarse. Un comentario final: ¿Los acuerdos alcanzados en las mesas bipartitas entre representantes públicos y privados van a ser respetados, o volverá a ocurrir lo que hoy se ha visto?



2.- ¿Qué puede comentar de la decisión gubernamental de recalcular el precio de la venta anticipada de petróleo con el índice Platt para generar más ingresos?



Recuperar la transparencia en todas las operaciones que realice el gobierno es una decisión reclamada por el país desde hace muchos años por dos razones: la obligación de dar cuenta de los actos realizados y tener a la sociedad como aliada en la lucha de posibles fraudes o arreglos inescrupulosos que se fraguan precisamente cuando la información cae en el plano de las sombras de la mal llamada seguridad nacional.



Pero, ahí no acaba el problema. El gobierno deberá mirar todas las cláusulas para asegurar que no existen otros canales a través de los cuales se perjudican los intereses públicos.



3.- ¿Cómo arreglar Tame?



La mala situación financiera ha sido una constante. El Estado ha tenido que inyectarle capital de manera recurrente. Los resultados de los planes de rehabilitación siempre fueron frustrantes. Es un ejemplo de la incapacidad del gobierno de manejar responsablemente actividades para las cuales no está diseñado.



Las compañías aéreas privadas se quejan de la competencia desleal que se produce por la presencia de una estatal sustentada en el privilegio de este “subsidio” público ilimitado en su monto e indefinido en el tiempo.



Ahora, la dimensión del déficit patrimonial es morrocotudo. Recoge todo ese conjunto de proyectos aventurados que se ofrecieron para “convertirla” en una línea internacional, cómo si aquello podía improvisarse, a lo que se añade la inexistencia de los principios operativos, de administración y financieros bien estructurados.



Por el monto de pérdidas, no se ve posibilidad real de vender la empresa. Lo único con valor son algunas frecuencias, aunque no todas por cuanto ciertos destinos se los ofrece bajo el paraguas de cumplir una responsabilidad pública de transporte sin beneficio o con costos superiores a los ingresos de esa ruta.



Al Estado no le queda más remedio que asumir la pérdida, solicitar una auditoría que fije responsabilidades, salir de todas esas aventuras internacionales, impedir que sus aviones sean usados para necesidades del gobierno, volver a capitalizarla bajo una reorganización integral que contemple una administración profesional internacional que reciba una remuneración en función del cumplimiento de los objetivos muy precisos de resultados, eficiencia, puntualidad y más que nada seguridad.



Se podría mantener la figura de empresa pública, manejada de forma privada, sometida a los principios tributarios de sus competidores privados. Habrá que hacer una reingeniería integral para salvarla, sin caer en los mismos vicios del pasado.



4.- ¿Qué piensa de los resultados del viaje del ministro de Comercio Exterior a varios países?



Estas tareas ofrecen resultados con el tiempo. No se las puede evaluar de forma inmediata pues las decisiones que toman los inversionistas requieren de procesos de evaluación de oportunidades, riesgos del negocio, políticos, evaluación de la política económica, incentivos ofrecidos, en fin un conglomerado de indicadores no siempre fáciles de interpretar.



Para cualquier sociedad moderna decidida a tener una mayor integración económica con el mundo, la presencia de gestores comerciales tiene una singular importancia, que debe estar acompañada por una línea de gestión pública que vuelva atractiva la inversión privada. En otras palabras, si el interés de tener estas relaciones es legítimo y responde a una clara definición política, será necesario ofrecer un programa económico que sea consistente con ese propósito.