¿Cerca del abismo?

El constante caos del Estados Unidos de Donald Trump es tan grande que uno tiende omitir los detalles para no caer en la trampa del “reality show” en el que se ha convertido su presidencia. Pero es el momento de hacer un alto y ver cómo todos las piezas se están juntando hacia una deriva extremadamente peligrosa para los espectadores mundiales. Y la piedra angular de todo este enredo es el carácter mafioso tanto de sus negocios pasados como de su presidencia. Raro hablar así de EE.UU., pero no hay otras palabras para describirlo. En apenas un año se convirtió en un Presidente acosado por numerosos juicios civiles y penales, muchos por acoso sexual y pagos indebidos a dos actrices porno para que no cuenten su historia. No obstante, el más importante es el Caso Rusia, donde se investiga una supuesta asociación ilícita con el gobierno ruso para ganar su presidencia y peor aún, obstrucción de la justicia, ya como Presidente. Sobre lo primero, a pocos les cabe alguna duda después de las revelaciones de estos meses y menos aún con el último escándalo donde Cambridge Analítica revela cómo dirigieron a través de Facebook avisos cuasi personalizados para atacar los peores miedos y frustraciones de una población crecientemente semi-literata. Trump se sabe acorralado, es cuestión de tiempo saber cuándo los republicanos decidirán dejarlo caer o iniciar el juicio político.

Esta espada de Damocles tiene una fecha límite clara: las elecciones de mitad de período de noviembre. Sólo si las gana para el Partido Republicano su presidencia seguirá teniendo oxígeno para llegar al final. Esta es la explicación detrás de todas sus últimas decisiones. Necesita demostrar que cumple sus promesas y por eso está acelerando la guerra comercial y la imposición de tarifas arancelarias arbitrarias, sin importar si tiene un acuerdo con las partes o no. Primero fue contra el acero y esto le aseguraba un público claro, los votantes de los Apalaches que le hicieron ganar las elecciones. Esta semana el anuncio de 50 000 millones en aranceles contra China. Muy popular en los estados del sur de la unión. Pero el as final en su manga, es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). No dudará en terminarlo unilateralmente poco antes de la elección, si le produce resultados. Sería la prueba de fuego que cumple sus promesas de campaña y es duro con México.



Por último, lo más siniestro: Corea del Norte. Trump acaba de componer un gabinete de guerra. Más militarista que el de George W. Bush, incluso con un Secretario de Estado como Mike Pompeo que sabe de operaciones especiales pero no de diplomacia ni diálogo. Y la cereza al pastel es John Bolton, Asesor de Seguridad Nacional, famoso por su doctrina de ataque preventivo como única solución para Iraq, Irán y ahora Corea del Norte. En manos de un Presidente megalómano e ignorante, éste es un coctel letal para la humanidad.



