Dos mujeres ejemplares

Con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebró anteayer es oportuno destacar la elección de la primera mujer como Presidenta del máximo tribunal de justicia ordinaria del país.

Es reconocido el prestigio de Loja en los campos de la cultura, el arte y la Jurisprudencia, que se refleja en la exitosa actuación de numerosos juristas oriundos de esa ciudad en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, transformada en Corte Nacional el 21 de octubre del 2008, por obra y gracia del ex presidente Correa, cuando, según propia confesión, “metió la mano” en esa Función del Estado y en todas las demás.



El doctor José María Ayora, hermano del ex presidente de la República, Isidro Ayora, fue el primer lojano que desempeñó esa alta dignidad y luego fueron elegidos, igualmente por méritos propios, los doctores Benjamín Cevallos, Francisco Montero, Miguel Angel Aguirre, Gonzalo Zambrano, Germán Carrión, Walter Guerrero y Armando Bermeo, en ese orden cronológico. Además, numerosos abogados formados en las aulas universitarias de la Centinela del Sur se han desempeñado como jueces y profesionales del Derecho en diversas provincias.



El 26 de enero del presente año el Pleno de la Corte Nacional de Justicia eligió por primera vez en la historia del país y por unanimidad a una mujer para que presida ese organismo. Se trata de la prestigiosa doctora Paulina Aguirre Suárez, así mismo, nativa de Loja y descendiente de varias generaciones de distinguidos abogados. Se graduó de doctora en Jurisprudencia en la Universidad Nacional y luego aprobó algunos estudios de especialización. Tiene amplia experiencia en la administración de justicia ya que desempeñó diversos cargos en las Cortes de Quito y Loja y de la propia Corte Nacional.



La Asociación 18 de Noviembre de Lojanos residentes en Quito ofrecerá un homenaje a la doctora Aguirre el próximo lunes, en el teatro de la Universidad Técnica Particular de Loja, en reconocimiento a su trayectoria, que trae a la memoria a otra ilustre lojana, Matilde Hidalgo, quien nació en 1889 y superó los escollos que impedían su sueño de estudiar y graduarse de médica para ser útil a la sociedad y, con su espíritu triunfador, fue la primera mujer que ingresó al Colegio Fiscal Bernardo Valdivieso y se graduó de bachiller y, como se le negó la matrícula en la Facultad de Medicina, de la U. Central, por ser mujer, se trasladó a la Universidad de Cuenca y obtuvo el título de licenciada; entonces fue aceptada en el plantel de esta capital y se hizo realidad su aspiración de ser doctora, la primera en el país. Así mismo, fue la primera mujer que participó en una elección popular en Ecuador y en América Latina.



Dos mujeres ejemplares, pioneras y exitosas en sus respectivas actividades, que ocupan un sitial de privilegio en nuestra Historia Patria. Desde luego a nivel nacional hay tantas que es difícil enumerarlas.