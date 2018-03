Se Busca Fiscal

La Fiscalía atraviesa una crisis institucional sin precedentes. Respecto del Fiscal General se abrieron investigaciones previas por los presuntos delitos de peculado y fraude procesal. A pesar del evidente conflicto que se produce en una Fiscalía que debe investigar al Fiscal General, éste no ha dado un paso al costado. A esto se suma la decisión del CAL de dar paso a un juicio político en su contra. Por su parte, la Fiscal subrogante a cargo de las investigaciones previas contra el Fiscal General, ha sido suspendida temporalmente de su cargo por el Consejo de la Judicatura como medida cautelar a raíz de graves denuncias en su contra.

Que las más altas autoridades de la Fiscalía se acusen mutuamente sin que esto cause mayor estupor sólo se explica en tanto la confianza ciudadana en esta institución estuvo comprometida mucho antes de que estos casos salgan a la luz. Como consecuencia de la cooptación de poderes durante la década pasada, la designación de Fiscales Generales no se basó en su mérito sino en su cercanía al círculo político y personal del Presidente. No guardaron ni las apariencias. Tampoco lo hacen ahora: la pugna entre el Fiscal Baca y la Fiscal Moreno ha desnudado su afinidad a ciertas fuerzas políticas.



Una Fiscalía leal a un proyecto político es garantía de impunidad. De la Fiscalía depende el impulso de toda investigación criminal. Sin su acción oportuna, los escándalos de corrupción no pasarán de ser noticia de un día. La lucha contra la corrupción requiere una reforma integral de la Fiscalía que permita investigar a sus propios funcionarios.



Más allá de la corrupción, la Fiscalía es la puerta de acceso a la justicia para las víctimas. De la Fiscalía dependen la investigación diligente y la acusación oportuna de todos los delitos. Una Fiscalía capaz de resistir presiones es indispensable en la lucha contra la impunidad. La Fiscalía es la garante del derecho de las víctimas a la verdad y del debido proceso de los acusados. Es una pieza clave para el funcionamiento adecuado de todo el sistema judicial y para la vigencia de la democracia.



Resulta imperioso que Consejo de participación Ciudadana y Control Social transitorio evalúe al Fiscal General. Pero esa urgencia no puede pasar por alto la necesidad de apegarse al debido proceso durante la evaluación, así como de realizar un concurso abierto y transparente que permita designar una autoridad idónea para ejercer el cargo. Para alcanzar una Fiscalía autónoma, independiente y eficaz no basta con identificar un(a) Fiscal que cumpla los requisitos mínimos para el cargo. No es suficiente un concurso que evalúe capacidades de los aspirantes sin considerar su afinidad política. No podemos conformarnos con su trayectoria en el ejercicio del derecho penal o su compromiso con los derechos. Es imprescindible, además, encontrar un(a) Fiscal capaz de devolver a la ciudadanía la confianza en esta institución. ¿Nombres?