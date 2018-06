El arte del engaño

En otras circunstancias, una cumbre entre un presidente estadounidense -Donald Trump- y el líder de la más larga y sangrienta dictadura todavía en funciones -Kim Jong Un- sería la buena noticia del año. Desde hace dos décadas, Estados Unidos ha tratado infructuosamente de evitar la escalada nuclear iniciada por la dinastía Kim sin mayores resultados. Cuando ha impuesto sanciones económicas, el resultado no fue el desistimiento nuclear sino la hambruna de su gente.

Cuando la cooperación economía florecía, los dictadores Kim tendían a usar el dinero para acelerar el programa, llegando incluso a construir un sistema balístico intercontinental que ahora amenaza no sólo a su vecina del Sur, Japón y Hawaii, sino también al Estados Unidos continental. En épocas grises, el compás de espera sólo lograba asustar a Kim por la falta de atención global y lanzar misiles para llamar la atención.



En suma, desde la administración Clinton se han hecho todos los estudios sobre el tema, desde la teoría de negociación y mediación internacional hasta teorías de juego. La conclusión siempre era la misma: los Kim no son jugadores racionales cuya conducta pueda predecirse o controlarse con refuerzos positivos o negativos. Están dispuestos a infligir daño irreparable, incluso si eso trae como consecuencia su propia inmolación y la de su pueblo. Por tanto jugar con Kim es jugar con fuego, con catastróficas implicaciones.



Pero Donald no es alguien que lea o reflexione. No es tampoco alguien que reciba consejos de nadie que no sea Putin. Y, por supuesto, no someterá ni a él ni a su gobierno a un arduo y difícil proceso de negociación con papeles de por medio como hizo Obama con Irán. Menos aún acuerdos que él se vea obligado a cumplir.



En pocas palabras, el que pudo ser el evento más importante del año o de la década como el encuentro de Richard Nixon con Mao Tse Tung en 1972 no fue otra cosa que un performance engañoso destinado a subir el rating presidencial y las encuestas en suelo norteamericano. Trump es una celebridad cuya única preocupación es el rating, el número de trinos o el porcentaje en las encuestas. Si a esto se añade su culto de seguidores gritando para su ego “Premio Nobel”, el resultado es un golpe de gracia a todo el orden mundial occidental. Apenas un par de días después dejó claramente sentado al Grupo de los 7 en Canadá, que ha dado por terminada unilateralmente la alianza que creó los pilares fundamentales de la paz después de la Segunda Guerra Mundial. Es cándido pensar que ese no es el tren que Donald Trump está caminando. La pregunta es cómo se está preparando el mundo para este nuevo “orden”.



Mi análisis internacional termina aquí, porque no puedo dejar de celebrar la victoria de las mujeres argentinas por la legalización del aborto. Es un triunfo de los más importantes principios éticos de la humanidad: la libertad y la igualdad.