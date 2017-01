Si quiere invertir vaya a la tierra de los Tsáchilas

Los tsáchilas son buenos compradores, es decir son clientes seguros. Y su provincia está en un lugar, que seguramente algunas envidian: es una zona de paso casi obligada para quienes van y vienen entre la Sierra y la Costa.

Esas condiciones, más una demanda de productos y servicios insatisfecha, han hecho que las empresas nacionales no lo piensen dos veces para asentarse en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.



En los dos últimos años, seis marcas fuertes llegaron para invertir decididamente y no les ha ido mal. Solo miremos el caso de un grupo económico cuencano, que arrasó con sus ventas en su local desde el primer día que lo abrió en noviembre. Fue tal la aceptación, que en el lugar no se podía caminar con tanto cliente desesperado por comprar. La expectativa era recibir 5 000 personas diarias, pero llegaron 10 000.



El negocio dinamizó toda esa zona, dedicada a la venta de carros (hay varias concesionarias), accesorios y carrocerías.



Esa buena demanda también ha tenido otro grupo económico de Quito con sus marcas, que el año pasado abrió dos locales en sitios claves. Otras marcas que se afincan con fuerza, así como las entidades bancarias, cuyas sucursales están por casi toda la ciudad de Santo Domingo de los Colorados.



Por toda esa fuerza económica y el buen estado de las vías principales, los vecinos de Manabí, Esmeraldas, Los Ríos y de Pichincha llegan a hacer negocios en la provincia; así que hay clientes para todos.



Lo que sí le hace falta a la ciudad es poner orden a tanto caos del comercio informal y la congestión vehicular en el centro de la ciudad.

También es urgente, de una vez por todas, que los santodomingueños cuenten con un servicio eficiente de agua potable. Debido a su escasez, porque se entrega de acuerdo con un calendario, se compra agua de tanqueros, que eleva los costos de cualquier negocio.

Esa es una forma de incentivar a los empresarios a llegar a esta provincia para generar empleo y otras oportunidades.