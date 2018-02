La difícil situación de las FF.AA.

La situación por la que atraviesan las FF.AA. simplemente alarma. Resulta que los soldados del Ejército operan con chalecos y cascos desac- tualizados tecnológicamente. Sus fusiles tienen 30 años de uso y así incursionaron en San Lorenzo, tras el ataque terrorista.

¿Qué sucedió con la “inversión histórica” en Defensa, que pomposamente repetía el anterior gobierno? ¿En dónde quedaron los USD 1 718 millones que entre el 2007 y el 2015 supuestamente se invirtió en esa materia? Hoy las carencias son inmensas, no solo en el Ejército, sino también en la Fuerza Aérea y en la Marina. En el Ala de Combate están parados 10 aviones Cheetah y apenas operan dos. Los siete Dhruv tampoco vuelan. Y 11 Super Tucanos están parados, en mantenimiento o se accidentaron.



Lo cierto es que únicamente siete se hallan operativos y con esa flota reducida se intenta vigilar la frontera, amenazada por narcotraficantes y disidentes de las FARC.



Pero la autoridad debe saber que los soldados de la Fuerza Naval asignados a San Lorenzo también tienen problemas.



Hasta antes del ataque, en esa zona trabajaban cuatro embarcaciones con motores de 75 y de 200 caballos de fuerza. Pero los narcos utilizan lanchas con motores que tienen una potencia de hasta 250 caballos. Esto ha hecho que las persecuciones se frustren.



Tras la agresión terrorista, Guayas envió dos embarcaciones y se trató de reforzar la seguridad. Pero los uniformados no cuentan con un sistema de interceptación de llamadas ni con visores infrarrojos, para vigilar en las noches.



Lejos de subsanar estas falencias, la anterior administración se enfrascó en una polémica con FF.AA. y 17 altos oficiales fueron cesados de sus cargos abruptamente. Uno de los últimos en abandonar el mando fue el general Luis Castro.



Un año después de su salida, revela que con documentos alertaron del problema que se venía en la frontera y que no se hizo nada. ¡Increíble! Por ahora, el Gobierno se comprometió a fortalecer a las Fuerzas Armadas. Es urgente que este anuncio se concrete.