El alto costo del ensayo separatista en Cataluña

La situación de Cataluña muestra un panorama complejo en materia económica para España y, por cierto para la propia Cataluña.

Más allá de los anhelos y el derecho a expresarse y defender sus tesis independentistas de muchos catalanes que votaron en un referendo ilegal, los efectos nunca fueron calculados en su dimensión.



El ministro de Economía del Gobierno español, Luis de Guindos, dijo en Washington - donde asiste al G 20 - que lo sucedido no es gratis. El crecimiento económico de España se estima en 2,6% (no cabe olvidar la profunda crisis de años pasados), pero habrá que recalcular la cifra en vista del impacto por la tensión en Cataluña.



De Guindos, empero, confía en que todo pase y la crisis se revierta antes de que los efectos sean peores (riesgo de recesión) en vista de la influencia de Cataluña en la economía española (20%). También habrá que estimar el déficit público (ver la página web del diario El País del viernes).



Ese mismo día, el importante diario catalán, La Vanguardia, enlista los nombres de 531 empresas que cambiaron de domicilio hacia otras regiones de España luego del 1 de octubre, acogiendo una opción que abrió el Gobierno español del Partido Popular en acuerdo con el Partido Socialista Obrero Español que abría la opción de decidirlo a las juntas administrativas de las empresas.



Así, dos grandes bancos se fueron (mantienen sus operaciones pero con otros domicilio en Valencia y Alicante). Una empresa de agua de Barcelona, el gas natural, y una importante empresa editorial de fama internacional en habla hispana, negocios de productos derivados del chocolate y hasta dos grandes bodegas del vino de cava de la región del río Penedés de alto consumo en toda España. Muchas de esas empresas cotizan en bolsa y requieren de la moneda comunitaria (el euro) que les da seguridad.



La aspiración emocional se justificó como asunto de interés económico. Los estrategas no lo vieron, el tiro sale por la culata.