Se acerca la  hora cero

Ha sido larga la espera pero está ya muy cerca la hora de concurrir a las urnas para elegir -luego de transcurrida una larga década- a un nuevo presidente del Ecuador.

Ya parecía difícil que eso suceda pero el gobernante instalado allá por el 2007 ya se cansó. Y el país también, según la confesión oficial y la ratificación popular. Ahora se aproxima a Carondelet un nuevo personaje, diferente, sea cual sea.



Aunque realmente de los ocho postulantes solo hay uno que se mantiene como puntero y cada vez menos -talvez tres- con posibilidades, siempre que haya una segunda vuelta, algo que el oficialismo no acepta pero sí los anticorreístas y los que creen en las encuestas. Hablando de encuestas, de pronto se presentaron dos que, por la inclusión de un nombre diferente en el segundo puesto, están chocando entre sí.



Cedatos y Market -Polibio y Blasco Jr.- chocaron nuevamente, rememorando sus aciertos innegables pero dando paso al público para que recuerde también sus ocasionales fallas. Polibio Córdova dice que el segundo puesto ocupará un banquero que se dedicó a la política y lleva ya cinco años de campaña, desde la madrugada hasta la noche.



Se llama Guillermo y su fuerte es Guayaquil pero ha recorrido ya 12 veces el país y no va a parar hasta el último día. Blasco Jr. afirma, en cambio, que el ansiado segundo puesto será para doña Cynthia, la única dama de la batalla electoral, postulante presidencial por segunda vez y en plan, igualmente, de una campaña total -incluyendo una visita a Caracas- y también compartiendo con el ex banquero, a la gran ciudad del río Guayas como su lar fuerte a la hora de las votaciones.



Con el apoyo del alcalde en su caso. Por cierto, el ginebrino Lenin va en primer puesto en las dos encuestas y en ambas tiene una diferencia con el segundo -o la segunda- que le ofrece gratas posilidades pero al bajar unos pequeños pero importantes puntos permite que surjan sueños -¿o talvez realidades?- de una segunda vuelta.



Lenin está dispuesto a luchar sin tregua por un triunfo que dé paso a la felicidad de su jefe Rafael. No para en su campaña y en sus ofertas, y de vez en cuando se canta un pasillo y se cuenta un chiste. Pero los adversarios -y hasta algunos amigos- le dicen que no confíe mucho porque si bien el super gobierno de 10 años le brinda varios aportes también le hace bajar unos puntos.



Realmente, toda una racha de buenos ciudadanos está participando en la jornada electoral y se prepara para intervenir, el domingo 5 de febrero, en el diálogo presidencial que organiza Diario El COMERCIO y el canal Televicentro.



Allí veremos y aplaudiremos al gran general Paco Moncayo, héroe del Cenepa, a los jóvenes Dalo e Iván, al ex fiscal Washington Pesántez, al ex canciller Zuquilanda y el 19 de este mes constataremos quien tiene razón en su encuesta: Blasco Jr. o Polibio.