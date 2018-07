Simona busca un hogar temporal

En diciembre del 2017 una persona se comunicó con la Fundación Camino a Casa por una perrita que había encontrado en la calle. Se trataba de Simona, una basset hound de 10 años. Estaba esquelética, así que no dudaron en ayudarla.

Cristina Calderón, presidenta de la fundación, dijo que además de la desnutrición notó enseguida que tenía otro problema. Ella observó que tenía TVT (tumor venéreo transmisible). Esta enfermedad es un tipo de cáncer que es contagioso.



La pequeña fue trasladada a la Clínica Brasil, empezaron a tratarla para que suba de peso y también iniciaron sus quimioterapias. Pero su progreso no fue como esperaron. "He rescatado decenas de perritos con TVT y todos han salido bien, 100% curados luego de máximo cinco sesiones de quimio", cuenta Calderón.



Pero Simona lleva 11 sesiones y una cirugía y todavía no se cura. Debido a que la enfermedad es contagiosa, Simona debe estar aislada de otros perros. Desde diciembre ha pasado algunos días en la clínica y otras temporadas en un hogar temporal, donde se siente más cómoda.

La perra recibe sesiones de quimioterapia cada 21 días para tratar su enfermedad. Foto: Cortesía

Pero la mujer que la acogía en su casa se fue del país por lo que nuevamente tuvo que ser internada. Pero Simona no está feliz. "Aúlla y se desespera en la jaula", cuenta Calderón. Ahora es su prioridad encontrar otro hogar temporal para ella. Mejor aún, uno definitivo.



Necesitan un lugar donde no tenga contacto con otros perros. Además está acostumbrada a vivir adentro. Simona continuará con las sesiones de quimioterapia cada 21 días hasta que se recupere por completo.



Por su edad es una perra tranquila y amorosa. Si estás interesado en darle un hogar temporal o definitivo a Simona comunícate con la fundación en su página de Facebook.