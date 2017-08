Las mascotas saben distinguir entre una buena y mala persona

Los perros suelen tener ciertos comportamientos extraños con algunas personas en particular. Resulta común caminar por la calle y que de la nada, un perro le ladre a un extraño sin motivo alguno. Cuando esto ocurre, generalmente surge la idea de que el animal puede distinguir entre una persona buena o mala.

Ahora, un estudio científico confirmó que los perros son capaces de darse cuenta cuando alguien es amable, aunque no haya interactuado con ellos previamente.

El estudio publicado en Sciencedirect afirmó que no solo son capaces de distinguir entre una buena persona sino que también pueden saber si alguien es grosero con otro ser humano. De hecho ellos procesan la información necesaria para determinar su comportamiento tanto para desconocidos como para con su propio amo.



El experimento se realizó mediante un trabajo de campo. En un primera etapa, los investigadores pidieron a los dueños de los perros que intentaran abrir un contenedor y al fallar, que les solicitaran asistencia a dos investigadores.



En todos los casos, uno de los interventores permaneció pasivo, mientras que el otro lo auxiliaba. Posterior a este escenario, los dos colaboradores le ofrecieron alimento al can, el cual no hizo distinción entre uno y otro. Los científicos concluyeron que no se trataba de preferencia por el hombre más útil.



En una segunda etapa donde se repitió la escena, uno de los investigadores se negó al pedido de ayuda de su dueño. Cuando ambos le ofrecieron el premio, la mascota decidió optar por el que ayudó y dejó excluido, de manera desconfiada, al que le negó el auxilio.

Como conclusión, la ciencia logró confirmar que los perros son capaces de detectar si alguien está siendo una persona desagradable y hasta juzgar en consecuencia.