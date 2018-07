Estos parques de Quito tienen zonas caninas para tu mascota

La temporada de vacaciones es una oportunidad para visitar los espacios recreativos de la ciudad junto con las mascotas. En esos sitios públicos deben seguirse ciertas normas de comportamiento.

Las zonas caninas son espacios diseñados específicamente para las mascotas y están ubicadas dentro de los parques metropolitanos. Eduardo Naranjo, director de Parques Metropolitanos, explicó que desde 2015 se inició con la creación de estos sitios especiales.



“Se buscó que la gente pueda disfrutar en compañía de sus mascotas de espacios en los que se pueden interrelacionar con otros animales y, al mismo tiempo, que los perros tengan espacios de recreación”, dijo el funcionario.



Hasta el 2018 se han creado 10 zonas caninas. En el norte de Quito hay cinco parques que cuentan con estas facilidades: Metropolitano Equinoccial, Bicentenario, Metropolitano Guangüiltagua, de la Mujer y La Carolina.



Al otro lado de la ciudad, en cambio, solo está el Parque Metropolitano del Sur. En el Parque Las Cuadras, dice Naranjo, no se permite el ingreso de animales de compañía, pues se busca que las personas que no quieren estar con perros tengan un espacio adecuado y que se respeten sus necesidades.



Pero hay más opciones, agrega. El parque Cuscungo, ubicado en el sector de Monjas, también es accesible. A este se suma el Parque Itchimbía, cerca del Centro Histórico.

En los valles también hay opciones. En Tumbaco está el Parque de La Viña y en Los Chillos, el Parque Metropolitano La Armenia.



El ingreso a estas zonas es gratuito, pero debe hacerse con responsabilidad. Los animales deben ser supervisados en todo momento y pasar por un área de acoplamiento para evitar peleas. También se recomienda utilizar correa ya que los perros suelen tener problemas de socialización si no están bien entrenados.



Una de las quejas de los usuarios es que algunas personas no recogen los desechos de sus animales. Esteban Carrión, de 28 años, visita el Parque Metropolitano del Sur los lunes, miércoles, viernes y domingos. “Aunque no hay mucha gente en este parque, siempre encuentro desechos que las personas no recogen el fin de semana”, dice.



Él considera que debería existir un mayor control para que la ciudadanía ayude a mantener limpios los espacios comunitarios. En Quito, la Ordenanza 332 sobre la Gestión Integral de Residuos Sólidos establece una multa de USD 79 para las personas que dejen que sus animales ensucien con sus excrementos las aceras, calzadas, parques, parterres y espacios públicos.



Otro problema es el abandono de mascotas. En estos sitios se han encontrado camadas de cachorros abandonadas en costales, así como perros perdidos. Para prevenir este problema se realizan jornadas de tenencia responsable.



En estos espacios se dan charlas sobre el cuidado de mascotas y consejos para una convivencia adecuada. Por ejemplo, este domingo 22 habrá un encuentro en el Parque Bicentenario; el 5 de agosto será en el Itchimbía; y el 19 del mismo mes en el Parque Metropolitano del Sur.