Tres claves para proteger a las mascotas de la radiación

Las mascotas, especialmente los perros, disfrutan del aire libre, los espacios abiertos y las grandes áreas para correr y jugar. Estar bajo el sol no es un problema para ellos, siempre y cuando tengan también sombra disponible para descansar.

Cuando el clima es agradable, las personas que tienen animales de compañía buscan que puedan disfrutar de estas condiciones. En días en los que la radiación solar es elevada y las recomendaciones indican evitar la exposición, ¿qué hacer con las mascotas? En esta nota respondemos tus dudas sobre los cuidados que debes tener.

¿Cuánto tiempo puede pasar mi perro bajo el sol?

En realidad, no existe una fórmula que indique cuánto tiempo pueden pasar bajo el sol. “A los perros les encanta estar afuera, jugar, correr. Es algo bueno para ellos”, dice Carolina Andrade, médico veterinario. Si tienen un lugar fresco con sombra para descansar no hay un límite en específico. Pero no puede faltarles agua, recomienda.



“Si el sol es muy fuerte y no se puede asegurar que tengan sombra, es mejor evitar su exposición en las horas de mayor problema: de 11:00 a 17:00”, aconseja la especialista. La razón de esta protección se debe a que los perros no tienen glándulas sudoríparas y que la única forma de regular su temperatura es a través del jadeo. Si no pueden tomar agua o cubrirse del sol, son propensos a sufrir un golpe de calor.

¿Cómo y dónde aplicar el bloqueador solar?

Otra de las recomendaciones es aplicar protector solar en la zona de la nariz. Esta zona es especialmente sensible y es necesario cuidar su mucosa para evitar quemaduras. Según el portal de cuidados veterinarios PetMD, se puede utilizar un protector solar para niños con FPS 30 o superior.



Según este portal, no es necesario aplicar el bloqueador solar cada cierto tiempo, sino cuando sea necesario. Si el animal va a estar al aire libre y se pronostica un sol fuerte, se lo puede colocar en la mañana. Si en la tarde continúa así, y el dueño considera apropiado, puede volver a aplicar.

¿Qué cuidados adicionales puedo darle a mi mascota en los días calurosos?

En general, la hidratación es lo más importante. En días con temperaturas muy altas o con pocas nubes que hagan sombra se puede colocar un plato extra de agua limpia y fresca. También se puede colocar hielos en el agua para mantenerla fría.



Antes de salir a pasear, hay que tomar otra precaución. Si el asfalto está demasiado caliente, puede lastimar las patas de los animales. Para asegurarse de que puede salir a caminar sin problemas, puede colocar su mano sobre el asfalto durante cinco segundos. Si está demasiado caliente para usted, también lo estará para su mascota.