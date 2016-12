¿Se debería regalar mascotas en época de Navidad?

Con la llegada de la Navidad hay una preocupación entre los animalistas. En estas fiestas se vuelve común regalar animales de compañía como regalos, especialmente a niños. Sin duda crecer junto a un perro o gato tiene muchos beneficios para los niños y son una excelente compañía. Pero este gesto no siempre está acompañado de responsabilidad, dicen las organizaciones de protección animal.

“El espíritu navideño hace que te sientas más caritativo y con ganas de ayudar y por eso suelen pedir un perrito cachorro para darle un hogar”, cuenta Paola Arana, de Catman&Dogin. El problema viene después. “Es muy probable que en abril del 2017 el perrito ya haya crecido y obviamente su espíritu navideño haya terminado”, asegura.



Desde abril, las organizaciones reciben un incremento en reportes y pedidos de rescate. América Freire, fundadora de Patitas Callejeras Ecuador, dice que incluso deben preparar espacios adicionales para estas épocas, pues saben que habrá un incremento de abandonos. “A veces nos llaman el 24 de diciembre y nos dicen que quieren darnos algún animalito que adoptaron en una feria y ya no les gustó porque ladra mucho”, cuenta Freire.



“No son peluches, son seres vivos; no son productos, son vida. Existen muchas campañas sobre no dar animales en estas fechas porque es muy probable que, de aquí a la siguiente Navidad, sean animales abandonados”, asegura Carolina Redín, fundadora de Enda Ecuador.



El movimiento animalista en el mundo aprovecha diciembre para alertar sobre las ventas de cachorros, y en el Ecuador existe diferencia. Esta actividad, aunque no es ilegal en el país, debe ser regulada por los Gobiernos Autónomos Descentralizados. En Quito existe la Ordenanza 048 que prohíbe la venta informal y que estipula los requisitos para que las tiendas de mascotas tengan a los animales en buenas condiciones.



Antes de decidir incorporar un perro, gato o cualquier animal de compañía a la familia es importante tomar en cuenta algunas cosas. Es necesario investigar sobre el tamaño, la cantidad de comida que necesitan, nivel de energía, espacio y cuánto dinero se necesita para mantenerlo. Asimismo, recomiendan asumir la responsabilidad y compromiso de tener al animal por el resto de su vida (aproximadamente 15 años).