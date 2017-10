Los parques de Disney abren sus puertas a los perros

Desde el 15 de octubre de 2017, los visitantes de los Parques Disney no tendrán que prever dónde dejan a la mascota durante su excursión: cuatro hoteles permiten que lleven a sus perros con ellos.

"Por primera vez, el Walt Disney World Resort les da la bienvenida a sus huéspedes, y a sus perros, en cuatro de sus propiedades", se anunció en la web oficial de la empresa de entretenimiento. Para ser hospedado, al perro se le pide buen comportamiento, uso de correa en las zonas públicas y vacunas al día.



En los resorts Art of Animation, Port Orleans Riverside y Yacht Club, al igual que en las cabañas de Ft. Wilderness, los perros se pueden hospedar junto a sus dueños con una tarifa que agrega entre USD 50 y USD 75 por animal y por día al pago del hospedaje.



En esta etapa de prueba, estos cuatro lugares admiten hasta dos perros por cada habitación, que tendrá acceso fácil a áreas donde pasear al animal.



"Los amantes de los perros encontrarán muchas comodidades y toques especiales para sus amigos de cuatro patas", prometió Disney.

Los animales reciben un paquete de bienvenida hecho por Pluto. Foto: Pxhere.

Cuando los visitantes se registran, el perro recibe un Kit de Bienvenida 'elaborado' por el personaje Pluto, que incluye alfombra, platos para la comida y el agua, medallas de identificación, bolsas desechables y mapas con las áreas de paseo, entre otras cosas.



Un cartel "Do Not Disturb" (No molestar) de Pluto permite que el huésped avise al personal del hotel que el animal está dentro de la habitación.

Como servicio extra, un equipo de Best Friends Pet Care ofrece también el cuidado de la mascota durante la estadía.