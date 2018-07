En un hospital del sur de Quito, un perro esperó cuatro días por su dueño fallecido

¿Cómo le explicas a un perro que su dueño murió y no va a volver? Simón no lo entiende y no lo entenderá. Este perro llegó con su humano al Hospital Enrique Garcés, en el sur de Quito. Estuvo cuatro días esperando a que salga sin saber que había fallecido.

Simón llegó el pasado sábado 30 de junio de 2018 con un hombre sin hogar al hospital. Él ingresó para ser tratado y su perro lo esperó. Pasaron las horas y no salía así que pasó la noche ahí. "Cada vez que alguien abría la puerta se levantaba, movía la cola, paraba sus orejas con emoción", cuenta Gabriela Quiroga, rescatista que se hizo cargo del animal.



Pero su dueño no salía y el perro nuevamente se acomodaba en una esquina sin perder de vista la puerta. Funcionarios de esa casa de salud contaron a Narices Frías que el personal hizo intentos por retirarlo, pero siempre volvía. Algunos usuarios del hospital se mostraban molestos por la presencia del can, por lo que se contactó a Quiroga para buscar un hogar para él antes de que reciba algún tipo de maltrato.



La mañana de este jueves 5 de julio fue llevado al veterinario. El animal permanece en observación y se le realizan exámenes para conocer su estado de salud. Se calcula que Simón tiene alrededor de cuatro o cinco años.



La principal preocupación de sus cuidadores es que Simón está deprimido. No quiere tomar agua y tampoco quiere comer. Le tomará tiempo entender que no volverá a ver a la única persona que lo cuidó y lo amó. No volverán a jugar ni acompañarse en las noches frías.



Su historia recuerda a Hachiko, el perro akita que permaneció 10 años en una estación de tren esperando por su dueño que había muerto. Su vida se relata en una película que enseña que la lealtad tiene cuatro patas y mueve la cola.



Ahora Simón irá a un hogar temporal mientras se busca una familia que lo pueda cuidar con responsabilidad. Su adopción estará a cargo de la Fundación Raíz Animal.



No es el único

Simón es uno de los casos que conmovió más al personal del Hospital Enrique Garcés, pero no es el único. Allí viven cerca de 10 animales, según funcionarios de la institución. Algunos llegaron con sus dueños, otros fueron abandonados por sus familias y otros vivían en el barrio.



El personal administrativo se ha hecho cargo de ellos y los esterilizó. También se aseguran de que estén vacunados y desparasitados. Debido a que la ley no permite que los animales vivan dentro de esa casa de salud, el personal busca hogares para todos y hace un llamado a la ciudadanía a adoptar.



También se plantea iniciar una campaña de tenencia responsable para sensibilizar a la ciudadanía y evitar el abandono de mascotas. Aquí puedes ver algunos de los perros que buscan hogar. Si quieres conocerlos más o te interesa hacerlos parte de tu familia puedes acudir al Hospital Enrique Garcés y solicitar información en el departamento de comunicación.