La verdadera historia de Chilaquil, el perro que inunda las redes

¿Has visto un perro de apariencia curiosa entre tus redes sociales últimamente? Internet lo bautizó como Chilaquil y se difundió que el can vive en México pero ninguno de estos datos es real.

En los últimos días se han viralizado imágenes de un perro con una apariencia peculiar. Su mandíbula inferior sobresale, lo que ha cautivado a los internautas que compartieron sus imágenes dando rienda suelta a su creatividad que vino acompañada de cientos de memes.

Todo empezó cuando en la página de Facebook El Rincón de la Curiosidad se compartieron fotos de un 'wolfdog', un cruce de pastor alemán con lobo. Varias personas comentaron la publicación y una en particular llamó la atención. Clemente Miranda subió una foto de Chilaquil con la frase: "Y este es mi perro el 'chilaquil', resultado de cruza de dos perros 'corrientes' y nada más están permitidos en algunas marginales colonias como la mía".



Pero resulta que Clemente no es el dueño del animal. Así lo confirmó él mismo a Buzzfeed . Pero la búsqueda continuó, hasta que finalmente este martes 23 se conoció su verdadera historia.



Chilaquil se llama Murci y no es mexicano. En realidad vive en Victoria (Chile) y está buscando un hogar. Su rescatista, Pamela Reuse, de la Agrupación Patitas Victoria, contó que se debe a que se parece a los murciélagos, según informó el medio SDP Noticias

Pero a pesar de que su apariencia le ha generado muchos amigos en las redes, no hay personas interesadas en adoptarlo. Por esta razón la ola de memes se convirtió en un pedido de ayuda para el pequeño can, que todavía vive en las calles. Agrupación Patitas ha solicitado la donación de comida y la difusión de su historia para encontrarle un hogar definitivo.