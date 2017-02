No creas cuentos, tu gato sí te quiere

Desde el 2009, cada año se conmemora el 20 de febrero el Día Internacional del gato. Según datos del diario El Tiempo de Colombia, la fecha es un homenaje a Socks, un felino que vivió en la Casa Blanca hasta su muerte en ese año.

Amado por unos y odiado por otros, el gato gato es uno de los animales domésticos más comunes. Se estima que ha estado en convivencia cercana con nosotros desde hace unos 9 500 años.



Estos animales se han ganado la fama de no querer tanto a los seres humanos como los perros. Pero nada más alejado de la verdad. Lo que sucede es que los gatos tienen formas distintas de demostrar cariño.



Lo sabemos, tu gato puede parecer muy independiente y a veces desaparecer (o esconderse) por horas, pero eso no quiere decir que no te quiere. De acuerdo al portal especializado en medicina veterinaria, PetMD, "para aprender a amar a un gato...debes entender que es como un niño que nunca crece y apelar a sus sentidos".



Los animales expresan sus emociones con sus cuerpos por lo que, para saber si tu gato te quiere, intenta identificar estas señales:

Hace que su cabeza se tope contigo

De acuerdo a PetMD, cuando los gatos chocan su cabeza contra ti es porque te están saludando. "Usan las glándulas aceitosas que están frente a sus oídos para saludarte, como si fueras un gato y dejar su olor en ti". Si tu minino hace esto quiere decir que te ve como uno de su manada, así que siéntete libre y choca tu cabeza con tu gato cuando lo haga.

Te da un 'masaje'

¿Por qué los gatos dan masajes? Según la médica veterinaria Martha Gabriela Hernández, lo hace para dejar su olor en las cosas y en las personas. En sus patas, los felinos poseen unos puntos llamados espacios interdigitales en los que existen glándulas que desprenden el olor cuando realizan los 'masajes'.



De acuerdo a PetMD, tu gato te dará un masaje si logras ubicarte en la posición adecuada y lo hará porque piensa que eres su madre y que está feliz.

Te da besos

Todos sabemos que los besos significan cariño, pero los gatos lo hacen para dejar su olor en ti, en otras palabras, reclamarte como suyo. Es común ver a los mininos haciendo esto pues es una práctica social que permite establecer un aroma en común en una manada..

Ahora, seguramente te estás preguntando qué puedes hacer tú para mejorar la relación con tu mascota. Jugar, sostener su pata, darle un masaje e incluso conversar con ella son unas de las opciones.

Los gatos, por ejemplo, aman casi tanto como los perros el juego de 'atrápalo'. Para mejorar la experiencia, te recomendamos no utilizar pelotas, sino juguetes diseñados especialmente para gatos para que no tengan problema en meterlos en su pequeña boca, un ratón de juguete, por ejemplo, funciona a la perfección