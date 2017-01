Estambul convierte a centros comerciales en refugios animales

Los habitantes de Estambul (Turquía) dieron una muestra de verdadera solidaridad con la fauna urbana. Ante el fuerte temporal de frío y nieve que vive Europa a inicios del 2017, las personas han decidido dejar que los perros callejeros pasen las noches en las instalaciones de centros comerciales y tiendas.

El temporal obligó a las autoridades turcas a determinar el cierre de colegios y la suspensión del transporte público y el tráfico aéreo. La ola de frío llegó a presentar temperaturas de hasta 25 grados centígrados bajo cero. Ante tal panorama, un centro comercial de la ciudad abrió sus puertas para que los perros sin hogar pudieran dormir frente a los escaparates de las tiendas.



El centro comercial Atrium Mall, situado en el barrio Bakirkoy, es uno de los refugios improvisados con los que cuenta el país, desde la primera semana de enero. Al lugar acuden decenas de voluntarios para entregar mantas y comida para los animales.



Arzu Inan, gerente de una tienda de ropa, comentó en una entrevista a The Huffington Post que el clima adverso hizo que abriera las puertas de su local a los animales. Tomó varias fotografías y las publicó en su cuenta de Facebook.



De igual manera, un propietario de una tienda gasolinera y una cafetería en Estambul, abrió su propiedad para que una docena de gatos se resguarde de las inclemencias climáticas. "Ellos te lo pagan con su mirada, saben que los estás cuidado", comentó el dueño a la organización The Dodo.



La respuesta solidaria de los habitantes de Estambul con la fauna animal no resulta una novedad. La ciudad tiene fama de tratar con mucho respeto y cariño a los perros callejeros, como ocurre en otras ciudades europeas como Grecia y Moscú.